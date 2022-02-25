Укр

"Слава ВСУ!" Видео боя с Россией в Сумах восхитило сеть

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Россия атакует Сумы, но ВСУ тоже не остаются в стороне
Россия атакует Сумы, но ВСУ тоже не остаются в стороне

Украинские защитники дают отпор врагу в Сумах

В Сумах продолжаются нешуточные бои, — Россия пробует наступить в том регионе с самого начала вторжения 24 февраля.

Видео сражений в ночь на 25 февраля опубликовали в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины, сообщает "Телеграф".

Заметим, что российские оккупанты смогли взять в осаду несколько крупных населенных пунктов на территории Сумской области, однако украинские защитники продолжают со всех сил давать отпор.

Как ранее сообщал глава местной облгосадминистрации, много вражеской техники проходит через регион транзитом в направлении Киева.

Судя по видео с места событий, бои там идут нешуточные.

"Господи, помоги нашим воинам преодолеть эту нечисть", "Будем жить! Дай Бог силы", "Мы молимся за Вас", "Защити Боже наших парней", "Слава ВСУ!", "Удержите и живите", — среди прочего, пишут в комментариях к видео.

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