Россияне осадили города на Сумщине и двинулись в сторону Киева

По состоянию на ночь пятницы, 25 февраля, обстановка в Сумской области остается очень сложной: российские войска окружили город Конотоп, город Ахтырка отразил уже два штурма, а из Сум в направлении Киева выдвинулась большая колонна российских войск.

Об этом сообщил в видео обращении на странице в соцсети Фейсбук глава Сумской облгосадминистрации — военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий.

"На сегодня в кольцо взят город Конотоп, город Ахтырка героически дважды отразил враждебное наступление. К сожалению, населенные пункты Сумской области взяты в осаду", — говорит Живицкий.

Сумы, Ахтырка и Конотоп на карте

Он также проинформировал, что российская техника из города Сум вышла в направлении города Киева.

"Очень много техники, прошедшей транзитом, направляется на западное направление", — добавил Живицкий.

Как сообщалось, ранее в Минобороны Украины отчитались, что за первые 19 часов российского вторжения украинские военные не только смогли сдержать врага на большинстве направлений и, по предварительным данным, убить около 400 военных РФ, которые вторглись в нашу страну. Также войска противника понесли потери в технике.