Счет идет на сотни: Арестович оценил количество погибших военных России

Часть оккупантов удалось взять в плен

Количество погибших российских военных предварительно — около 400 за неполные сутки вторжения в Украину.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Радио Свобода".

Он также отметил, что когда гробы будут поступать в Россию сотнями, в стране усилятся антивоенные настроения. Кроме погибших россиян, есть и пленные. Было опубликовано видео, на котором оккупант обращается к тем, кто пришел на нашу землю с оружием. Он сообщает, что им здесь не рады.

В плен также попал целый отряд русских разведчиков. Взвод, захваченный в Черниговской области, якобы должны были возвращать с учений, когда перекинули в Украину.

Сообщают про пленных и на линии разграничения с ОРДЛО — их удалось захватить под Счастьем.

Не только ВСУ, но и отряды теробороны проявили себя — с помощью только стрелкового оружия прогнали оккупантов в Сумской области.

В самой России уже начались выступления против войны в Украине. Как писал "Телеграф", на протест вышли сотни людей в нескольких российских городах.