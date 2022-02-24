"Россиянам никто не рад": ВСУ захватили очередного российского оккупанта (видео)

Военный РФ обратился к "друзьям", что им здесь не рады

Российские военные, которые столкнулись с мощным сопротивлением украинских воинов, продолжают попадать в плен.

В этот раз украинцы захватили российского оккупанта и провели с ним профилактическую беседу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Антон Геращенко.

"Россиянам тут никто не рад"

Русский оккупант Телков Ю.С., родом из Нижнего Новгорода, взятый в плен сегодня, передает привет своим товарищам с российской армии и утверждает, что в Украине им никто не рад!

Убедился на собственном опыте, как говорится", — написал Геращенко.

Напомним, что за время российского вторжения в Украину, которое началось утром в четверг, 24 февраля, российская армия обстреляла в Украине уже 32 гражданских объекта. Наступление происходит сразу по нескольким направлениям. В генштабе ВСУ сообщили об атаках из Черноморского региона. Также известно, что Украина потеряла несколько военнослужащих и мирных жителей.