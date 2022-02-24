Взяты в плен русские разведчики: появилось видео допроса командира

Оккупант в российской армии с 2006 года

Во время ожесточенного боя украинских бойцов с разведывательным взводом российских оккупантов на территории Черниговской области, враг сдал оружие и добровольно сдался украинцам. Видео допроса одного из задержанных в четверг, 24 февраля, на своей странице в соцсети обнародовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По словам пленника, который является командиром разведывательного взвода 74 мотострелковой бригады, расположенной в Кемеровской области России, до вчерашнего дня, то есть 23 февраля, информации о том, что они пересекают украинскую границу, чтобы "идти убивать украинцев" не было.

Кроме этого россиянин рассказал, что, к моменту пересечения украинской границы со стороны Беларуси, его бригада находилась на учениях в Ельне. После них они планировали возвращаться домой, в Россию.

Допрос российского пленника

Ранее "Телеграф" сообщал, что 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины, после чего в разных украинских городах раздалась серия взрывов. К сожалению, в ожесточенном бою против страны-агрессора наше государство уже потеряло несколько военнослужащих и мирных жителей.

Также напомним, что российские войска захватили аэропорт в Гостомеле.