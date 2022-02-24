Путин загодя заготовил речь о нападении на Украину - росСМИ

Речь Путина была записана еще 21 февраля

Президент РФ Владимир Путин судя по всему принял решение напасть на Украину далеко не в 24 февраля. Как минимум, соответствующее решение было принято еще в понедельник, 21 февраля.

Такой вывод можно сделать, исходя из данных видеофайла с речью Путина о нападении на Украину, которая размещена на сайте Кремля в 5 утра (по Киевскому времени)

Об этом пишет российская "Новая газета" и публикует скриншот соответствующей информации.

Данные о видеофайле

Как сообщалось, после того, как рано утром в четверг, 24 ноября, Россия объявила войну Украине, по украинской территории со стороны РФ были нанесены артиллерийские и ракетные удары по украинской территории.

Кроме этого российские войска перешли границу и вошли на украинскую территорию. Очевидцы в соцсетях и телефонном режиме сообщают о боях в Харькове, взрывах в пригородах Киева, в Бердянске. Поступают сообщения о взрывах в Херсоне, Николаеве и Краматорске.

Также известно, что в связи с объявлением войны президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны. Совет введет военное положение.