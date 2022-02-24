Украина понесла первые человеческие потери после нападения России: подробности

Российские атаки на украинские населенные пункты не прекращаются

От начала утренней атаки России Украина уже потеряла несколько военнослужащих и мирных жителей. Сейчас известно о минимум восьмерых погибших на территории разных областей.

Об этом сообщают как пресс-служба МВС, так и замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Жертвами и пострадавшими от обстреллов агрессора стали жители Одесской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей.

Так, на Одесчине россияне атаковали военную часть в городе Подольск. Пока известно о шестерых погибших и семерых раненых. Еще 19 человек считаются пропавшими без вести.

Потери среди военнослужащих также зафиксированы на Херсонщине. В результате ракетного обстрела, который оккупанты вели с территории Крымского полуострова, в Преображенке был убит один из пограничников.

Есть пострадавшие и среди мирных жителей Украины. Так, на Сумщине под обстрел россиян попала машина, внутри которой находилась женщина с ребенком. Оба получили ранения, но остались живы.

Не так радужно сложилась ситуация в Донечкой области. Известно, что из-за атаки путинских военных погиб один местный житель, еще двое человек ранены.

Также в Кривом Роге была произведена атака по складам 17-й танковой БР. Еще на Сумщине, в Краснополье, российский беспилотник ударил по позиции боевого дежурства.

Информация о вероятных жертвах, пострадавших и их количестве сейчас уточняется правоохранительными органами и властью.

Как сообщал "Телеграф", войска РФ 24 февраля нанесли артиллерийские и ракетные удары по украинской территории. Кроме этого российская армия перешла границу и напала на украинскую территорию. Очевидцы в соцсетях и телефонном режиме сообщают о боях в Харькове, взрывах в пригородах Киева и других городах.