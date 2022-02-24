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Путин вводит войска в Украину: в Харькове, Киеве и других городах сообщают о взрывах

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Ярослав Жаренов Ярослав Жаренов
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Путин вводит войска в Украину: в Харькове, Киеве и других городах сообщают о взрывах Новость обновлена 24 февраля 2022, 05:49

Россия пошле войной на Украину

Президент РФ Владимир Путин под утро 24 февраля заявил о начале специальной военной операции против Украины. Сразу после этого в ряде городов Украины были слышны взрывы и стрельба.

Очевидцы в соцсетях и телефонном режиме сообщают о боях в Харькове, взрывах в пригородах Киева, в Бердянске. Поступают сообщения о взрывах в Херсоне, Николаеве и Краматорске.

Получить официальну информацию на данный момент невозможно.

Журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники в Госпогранслужбе уточняет, что Россия ведет стрельбу из "ГРАДов" вдоль всей линии госграницы от Донбасса и до Житомира.

В зоне ООС также заметное ужесточение обстановки. Противник наносит удары из реактивных систем залпового огня "Град" в районе Мариуполя.

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