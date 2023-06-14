Офис президента снова попытается снять Кличко? Что говорят источники и кого еще могут уволить

Источник "Телеграфа" утверждает, что инициатива по освобождению Кличко может принадлежать главе Офиса президента Ермака

Офис президента рассматривает возможности увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации и замены главы Киевской городской военной администрации уже на этой неделе. Об этом сообщают сразу несколько источников "Телеграфа".

"Главный бенефициар увольнения Кличко — Ермак, они (Офис президента — Ред.) ищут варианты, как снять его с должности главы КГГА, однако пока не имеют юридической возможности", — говорит собеседник из окружения Кличко. Более вероятным вариантом этот же источник называет увольнение Сергея Попка (главы военной администрации Киева — Ред.), потому что "он не оправдал ожиданий ОП".

После начала полномасштабного вторжения в столице появился руководитель военной администрации, который в условиях военного положения должен был перенять на себя функции главы КГГА и обеспечить оборону Киева.

"Нынешний глава КМВА Попко для киевлян человек малоизвестный, публичных комментариев он практически не дает. А значит, для политической борьбы с Кличко в столице не имеет никаких шансов", — говорит собеседник в политикуме.

В то же время ходят слухи, что вероятным преемником Попко может стать нынешний министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Тот самый, который устроил перепалку с Кличко после трагедии у двери бомбоубежища и проводил проверку укрытий столицы.

"Офис испытал его после ситуации с укрытиями, но сам Камышин не очень хочет идти в КМВА, потому что министерство ему понятнее", — говорит источник в депутатском корпусе.

Это уже далеко не первая попытка Офиса президента подвинуть Кличко. Еще до полномасштабной войны, в ОП хотели уволить его с должности главы КГГА, которую он занимает одновременно с должностью мэра. Был даже разработан законопроект о столице, вводивший понятие префекта, которым должен стать человек от власти, фактически "смотрящим" от Банковой, но эти планы не успели реализовать.

На сегодня снять Кличко могут двумя способами — проголосовать за недоверие мэру в Киевсовете или передать все полномочия мэра и горсовета главе КМВА. Первый вариант выглядит маловероятным, поскольку в горсовете есть лояльное Кличко большинство депутатов. Второй сценарий в теории могли бы реализовать, однако кроме вышеупомянутого министра Камышина других кандидатур на должность руководителя военной администрации не называют даже не под запись.