"Гражданин СССР": что известно об охраннике закрытого укрытия в Киеве и уголовном деле против него

Сторож Вадим Мошкин оказался за решеткой и получил новое подозрение, остальные отбывают домашний арест

После трагедии в Деснянском районе Киева, когда в ночь на 1 июня от обломка российской ракеты погибли три человека перед закрытым укрытием в поликлинике, за решеткой в СИЗО оказался только охранник Вадим Мошкин. Это вызвало непонимание общественности, ведь правосудие, на первый взгляд, кажется неодинаковым для всех звеньев, ответственных за закрытое укрытие. К тому же по делу охранника появились новые подробности.

"Телеграф" собрал основные детали его дела и последние новости.

Сторож был украинофобом и адептом возвращения СССР

В понедельник представительница столичной прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что 62-летнему охраннику Вадиму Мошкину готовят новое подозрение. Обобщая данные прокуратуры, охранник входил в некую группу городских сумасшедших, которые не платили за коммуналку и отправляли жалобы в коммунальные предприятия относительно "навязывания" им услуг при отсутствии заказа.

Они также использовали коммунистическую символику, посылали письма в адрес госорганов, в которых излагали позицию по незаконности провозглашения независимости Украины. В деле также фигурирует его жена и ряд людей. Эти люди относят себя ко "Всесоюзному объединению избирателей народов СССР", поддерживают идеи присоединения Украины к россии под предлогом восстановления УССР и СССР.

Свидетели говорят о пророссийских взглядах охранника и, что он оправдывал агрессию рф против Украины и называл это "освобождением".

Таким образом, Мошкин стал фигурантом еще одного уголовного производства — пропаганда коммунистического режима, это ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 436-1 УКУ. Мол, обыски у фигурантов планировались к началу июня, однако трагедия 1 июня заставила ускорить эти процессы.

Основное дело

Главное обвинение касается именно закрытой двери укрытия. По словам мужчины одной из погибших, оно было закрыто, а люди стучали и искали возможность его открыть. В полиции позже подтвердили, что дверь в укрытие была закрыта.

3 июня Голосеевский суд отправил охранника под стражу на два месяца без права на залог. Мужчина единственный из всех задержанных признал свою вину и рассказал, что когда раздался сигнал воздушной тревоги, пошел отпирать дверь поликлиники, чтобы впустить людей, но не успел. Действия Мошкина квалифицированы по ч. 3 ст. 135 УКУ — "оставление в опасности, повлекшее смерть или тяжкие последствия". Санкция этой статьи предусматривает до 8 лет за решеткой.

В прокуратуре впоследствии объяснили, что именно поэтому прокурор просил для Мошкина строжайшую меру пресечения в виде содержания под стражей.

А что с остальными фигурантами?

В рамках этого дела правоохранители также задержали:

первого заместителя главы Деснянской районной госадминистрации (РГА) Ирину Алексеенко,

главы Деснянской районной госадминистрации (РГА) Ирину Алексеенко, директора медучреждения Олега Шугалевича,

заместителя директора поликлиники по техническим вопросам Василия Десика.

Все отрицают свою вину.

Дело Алексеенко. Прокурор Денис Шевченко просил суд отправить чиновницу под круглосуточный домашний арест, передают "Решетки". Обвинение считает, что она должна была контролировать гражданскую защиту именно в своем районе. Но адвокат подозреваемой Сергей Маляренко заявил, что Алексеенко не должна была контролировать эти объекты. Судья Юрий Мазур отправит Алексеенко под круглосуточный домашний арест на 2 месяца. Дело Шугалевича. Директор поликлиники №3 отрицает вину. По его словам, укрытие находится внутри больницы, и дверь туда обычно открыта. Поэтому вину за закрытую дверь тот возложил на охранника. Судья отправил директора под домашний арест. Дело Десика. Заместитель директора суд также оставил под круглосуточным домашним арестом. Он уверяет суд, что сделал все, чтобы хранилище работало как следует, и обвиняет охранника.

Объяснение прокуратуры

В понедельник прокуратура объяснила, почему в СИЗО закрыли только сторожа поликлиники. Меры предосторожности отличаются через различные статьи, которые инкриминируют фигурантам. В прокуратуре утверждают, что всем четырем подозреваемым прокуратура просила применить самые строгие меры предосторожности.

Именно охранник не открыл дверь укрытия во время воздушной тревоги, оставив людей на улице под обстрелом… Если охранник выполнял указание руководства, но не сообщает об этом следствию, то это означает, что он покрывает своих руководителей . Следственные органы дадут оценку действиям всех, кто причастен к этой трагической ситуации", — пояснила пресс-секретарь Надежда Максимец в эфире телемарафона.

Что касается должностных лиц, то их действия, по словам Максимец, квалифицированы как "небрежность, повлекшая тяжкие последствия". Мол, они по мере своих полномочий должны были организовать работу укрытия и проконтролировать свободный доступ к хранилищу.

Учитывая, что санкция статьи предусматривает до 5 лет тюрьмы, то максимально суровая мера пресечения – это круглосуточный домашний арест.

Возмущение арестом сторожа

Реальный срок только для сторожа возмутил соцсети, где мужчину назвали козлом отпущения. Многие пользователи были возмущены тем, что за халатность чиновников должен отвечать простой украинец. В комментариях люди заявляли, что за решеткой должны оказаться городские власти и владелец "закрытых дверей" той же поликлиники.

"Справедливо ли охраннику сидеть, пока чиновники перекладывают вину друг на друга?", — спросил нардеп от "Слуги народа" Роман Грищук.

Даже состоявшиеся домашним арестом чиновники составляют неполный список ответственных лиц, утверждает журналист Юрий Бутусов, разобравшийся в тонкостях назначений в столице. По его мнению, не хватало главы районной администрации.

"На суде не была установлена ответственность главы районной администрации Дмитрия Ратникова, исполняющего обязанности главы военной администрации согласно указу президента. И то, что следователи полиции почему-то заподозрили Алексеенко, а не Ратникова — это позорное пренебрежение законами Украины", — пишет он.

Не убеждает даже дополнительное дело о пропаганде коммунизма:

В соцсетях утверждают, что дело о листовках СССР не релевантно к делу

Военный и адвокат Маси Найем считает, что у нас кризис справедливости:

"Охраннику поликлиники в Деснянском районе Киева готовят подозрение из-за распространения коммунистической символики. Представитель городской прокуратуры говорит, что он вместе с женой входил в группу людей, которые "считают себя гражданами СССР". Они печатали листовки с коммунистической символикой… Извините. А именно из-за этих открыток 62-летний охранник не открыл дверь? А вас не беспокоят депутаты от ОПЗЖ? У них уже были обыски? ", — пишет Найем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 1 июня во время очередного ракетного обстрела некоторые жители Деснянского района прибежали в поликлинику №3, чтобы переждать обстрел в укрытии. Однако дверь в приюте им так никто и не открыл. Это в свою очередь привело к великой трагедии. В момент, когда люди находились у закрытой двери укрытия, на то место упал обломок сбитой вражеской ракеты. В результате погибли 33-летняя женщина и 34-летняя мама с 11-летней дочерью. Руководителю поликлиники сообщили о подозрении в служебной халатности и оставлении в опасности и отправили его под домашний арест. Замдиректора суд также оставил под круглосуточным домашним арестом. А охранника заключили под стражу два месяца без права внесения залога.