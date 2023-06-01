Должны отвечать не только россияне: украинцы возмущены трагедией из-за закрытого бомбоубежища в Киеве

Украинцы возмущены гибелью людей из-за закрытого бомбоубежища в Киеве

За смерть украинцев, которые погибли в ночь на 1 июня, должны отвечать не только россияне, а и украинские чиновники, которые не следят, чтобы у граждан всегда был доступ к бомбоубежищу. Такое мнение выразили украинцы, реагируя на трагедию во время очередной российской атаки на Киев.

Так, в группе "Телеграфа" в социальной сети Facebook украинцы высказывали свое возмущение по поводу случившегося. Многие не понимают, как за столько месяцев войны могут происходить подобные инциденты. Они убеждены, что за подобную халатность должны понести наказание и украинские чиновники, конечно-же после россиян, которые направили ракеты на наши города.

Стоит отметить, как ранее мы уже писали, что подобного мнения придерживается и глава Киева Виталий Кличко.

Стоит отметить, как ранее мы уже писали, что подобного мнения придерживается и глава Киева Виталий Кличко.

"Ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава района, который должен контролировать работу укрытий, которые находятся на карте города и должны работать. Все решения по действиям ответственных лиц будут приняты сегодня и безотлагательно", — сказал он.

Напомним, что в ночь на 1 июня во время очередной ракетной атаки погибли трое местных жителей, включая ребенка. Они прибежали в убежище, что находится в поликлинике №3 в Деснянском районе, но им никто не открыл, и в тот момент произошел "прилет".

Также ранее "Телеграф" узнавал, есть ли в Киеве сейчас доступные укрытия, где местные могли бы спрятаться во время ракетных атак.