Объекты укрытия в Киеве: число убежищ – в плюсе, комфорт – в минусе

"Телеграф" узнавал, доступны ли гражданские укрытия в городе на случай новых ракетных ударов

После новых массированных ракетных ударов по Киеву и другим населенным пунктам, разрушений и жертв снова актуализировался вопрос безопасности и доступности убежищ для гражданских лиц. Накануне в своем обращении на этом акцентировал внимание президент Украины Владимир Зеленский.

"Телеграф" узнавал, что происходит с укрытиями в украинской столице.

Напомним, гарант в обращении от 30 мая заявил следующее: "Хочу, чтобы меня сейчас услышали все представители местных властей, которые отвечают за конкретные общины, за конкретную территорию. Укрытия в городах должны быть доступны. Люди должны понимать, когда и как увеличится количество и доступность укрытий. Это ответственность конкретных должностных лиц и конкретная ответственность".

Отметим, в течение 2022 года в Киеве, по данным КГГА, городские власти увеличили количество укрытий на 392 объекта. С начала 2023 года в столице официально открыли еще 127 укрытий, а их общее количество возросло до 4141. Также, как сообщали ранее в горадминистрации, в мае продолжались инспекции объектов защиты.

И действительно, визуально на электронной карте укрытий в Киеве плотность красных "точек безопасности" выросла.

Это произошло частично естественно, ведь под укрытие стали относить подземные паркинги, цокольные этажи зданий, подземные переходы и т.д.

Есть еще один нюанс: красным на карте выше обозначено укрытие, но реально там хранилищ нет или все закрыто. Зеленое — в ЖЭКе есть хранилище, но на карте почему-то это не отмечено. Синее – в школе есть убежище, как это предусмотрено, но территория учебного заведения всегда закрыта для посторонних днем и ночью, и попасть в те объекты защиты нереально.

Журналисты "Телеграфа" точечно проверили некоторые из укрытий. В результате получили определенные выводы: отдельные убежища недоступны в ночное/дневное время, некоторые из проверенных укрытий доступны и не закрыты, но есть вопросы к комфорту. То есть, на онлайн-карте, вроде бы все улучшается, но есть немало "но".

Одна из столичных школ, где, судя по карте, есть укрытие, но попасть туда горожанам — нельзя

Некоторые объекты защиты стоят закрытыми. Как туда попасть в случае внезапной сирены — вопрос еще тот

Отдельные из проверенных "Телеграфом" убежища открыты круглосуточно

Граждане и сами особо не беспокоятся обустройством укрытий в своих домах

Объект защиты в одном из домов в центре города

Фото Игоря Мусиенко

Двери подъезда для входа в укрытие, но они закрыты. Как туда попасть даже днем, задача не из легких

Напомним, недавно охранник одного из киевских подземных паркингов угодил в скандал, заявив, что люди не могут там прятаться во время тревоги.

Как сообщалось ранее, из-за увеличения количества обстрелов Киева со стороны российских оккупантов в городе изменили правила работы общественного транспорта. Теперь в случае объявления воздушной тревоги он будет довозить людей до ближайшего укрытия. Выполнение этого распоряжения будут контролироваться сотрудниками Национальной полиции.