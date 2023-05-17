Общественный транспорт Киева будет работать по-новому во время тревог

Россияне не оставляют попыток "достать" Киев, жители и гости столицы должны иметь возможность максимально быстро добраться до укрытия во время тревоги

Оккупанты снова начали активно атаковать Киев с воздуха, и власти приняли решение, что с 22 мая наземный общественный транспорт столицы в случае объявления воздушной тревоги будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия.

Такое решение принял Совет обороны Киева, сообщает Киевская городская государственная администрация.

"В случае воздушной тревоги КП "Киевпасстранс" и частные компании, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров, должны делать остановку у ближайшего укрытия для населения, расположенного по маршруту движения. Соответствующее решение принял сегодня Совет обороны города Киева", — сказано в сообщении.

Водитель транспорта будет объявлять о ближайшем укрытии. Речь может идти о подземных станциях метро, подземных переходах, укрытиях в домах и прочее. Выполнение этого решения будет контролировать патрульная полиция города.

Как ранее рассказывал "Телеграф", по словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, Киев остается приоритетной целью для россиян, поэтому столицу защищают серьезными средствами ПВО.