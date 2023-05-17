Громадський транспорт Києва працюватиме по-новому під час тривог

Росіяни не залишають спроб "дістати" Київ, мешканці та гості столиці повинні мати можливість максимально швидко дістатися до укриття під час тривоги

Окупанти знову почали активно атакувати Київ з повітря, і влада прийняла рішення, що з 22 травня наземний громадський транспорт столиці у разі оголошення повітряної тривоги довозитиме пасажирів до найближчого укриття.

Таке рішення ухвалила Рада оборони Києва, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"У разі повітряної тривоги КП "Київпастранс" та приватні компанії, що надають послуги з перевезення пасажирів, мають робити зупинку біля найближчого укриття для населення, розташованого за маршрутом руху. Відповідне рішення ухвалила сьогодні Рада оборони міста Києва", — йдеться в повідомленні.

Водій транспорту оголошуватиме про найближче укриття. Мова може йти про підземні станції метро, підземні переходи, укриття в будинках та інше. Виконання цього рішення контролюватиме патрульна поліція міста.

Як раніше розповідав "Телеграф", за словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, Київ залишається пріоритетною ціллю для росіян, тому столицю захищають серйозними засобами ППО.