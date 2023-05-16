Нічна атака на Київ: сили ППО відпрацювали на рівні, але постраждалі все одно є (фото)

Це вже восьма повітряна атака на Київ та область із початку травня

Ця ніч минула неспокійно для жителів багатьох регіонів, адже ворог вкотре здійснив масовану атаку шахедами. Однак деяким областям пощастило ще менше — до ворожих дронів доєдналися ще й ракети. Зокрема, це стосується і Києва, де близько третьої ночі пролунала низка гучних вибухів.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, а також представники Київської міської військової адміністрації, нинішня спроба прорвати повітряну оборону міста була чи не найбільш щільною за останні тижні. Однак переважну більшість ворожих снарядів представники наших сил ППО змогли успішно ліквідувати.

За попередніми даними КМВА, уламки російських ракет завдали найбільших пошкоджень у Солом'янському районі Києва. Через падіння залишків снарядів тут сталася пожежа у нежитловому приміщенні. Також палало кілька автівок. Загоряння оперативно загасили. Віталій Кличко, в свою чергу, додав, що саме в цьому районі міста за допомогою звернулися щонайменше троє постраждалих.

Уламки знаходили по всьому Києву

Зупинці автотранспорту дісталося

У Шевченківському районі столиці залишки снарядів впали на території зоопарку. Подробиці поки не повідомлялися, однак будемо сподіватися, що зайвих руйнувань та шкоди завдано не було.

Також уламки ракет було знайдено у Святошинському, Дарницькому і Оболонському районах Києва. Під час додаткової небезпеки у вигляді безпілотників сили ППО успішно відпрацювали по цілях поблизу Борисполя.

Маленьких уламків теж вистачає

Більш точні та оперативні дані ще збираються та уточнюються.

Нагадаємо, що в ніч на 8 травня росіяни масово атакували Київ "шахедами", через що у Святошинському районі спалахнула пожежа. Мер Кличко згодом показав, яких руйнувань завдав ворожий удар, який прийшовся на одну із багатоповерхівок.