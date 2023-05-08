Атака ворожих дронів на Київ: на місто впали уламки БПЛА, є постраждалі

Внаслідок падіння уламків на припаркований автомобіль в дворі житлового будинку сталось загоряння авто

Під час нічної атаки 8 травня ворожих дронів по Україні в Святошинському районі столиці впали уламки безпілотника.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Всі служби прямують на місце. Інформацію про ушкодження та постраждалих уточнюємо", — написав він.

Також Кличко зазначив, що внаслідок атаки є троє постраждалих – двоє на місці вибуху в Соломʼянському районі та один — в Святошинському.

Своєю чергою начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що за попередньою інформацією внаслідок вибухів є травмовані і руйнування.

"Так, ймовірно, внаслідок падіння уламків на припаркований автомобіль в дворі житлового будинку сталось загоряння авто. Є зафіксонане падіння уламків на житловий будинок на проїжджу частину. Попередьно, відомо про одного травмованого. Інформація уточнюється. Усі екстрені служби працюють на місці", — повідомив Попко.

Нагадаємо, до цього повідомлялось про вибухи в Києві. Тоді сили ППО працювали по безпілотникам.

Крім того, слід зазначити, що в ніч на понеділок, 8 травня, відбулася масована атака росіян по Україні за допомогою ракет та дронів. Вибухи лунали в Одесі, Краматорську та деяких інших містах.