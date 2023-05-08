В Україні оголошено повітряну тривогу, в низці областей працює ППО

Влада рекомендує українцям залишатися в укриттях до завершення атаки росії

В ніч на понеділок, 8 травня, Україною почала ширитись повітряна тривога.

Про це повідомляли моніторингові сайти. Далі події розгорталися так.

0:55 Стратегічні бомбардувальники ворога повернулися на аеропорти базування. В трьох областях України присутні БПЛА.

00:24 З Одеси повідомляють про ракетну атаку. Офіційного підтвердження інформації поки що немає. В трьох областях помітили БПЛА.

00:14 На Київщині ППО працюють по цілях.

23:55 У Вінницькій та Дніпропетровській областях — відбій тривоги. В той же час, її оголосили в Житомирській та Сумській областях. Віталій Кім написав, що на півдні України поки що небезпека минула. В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях тривогу відмінили.

Сигнали про повітряну небезпеку оголошено в столиці, а також Київській, Одеській, Кіровоградській, Херсонській, Вінницькій, Черкаській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізьській, Чернігівській та Полтавській областях.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім порекомендував одеситам не ігнорувати повітряну тривогу. Також він написав, що на півночі чутно звуки прольоту "шахедів". А очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін заявив про ракетну небезпеку і порадив громадянам спуститись в укриття.Ракетна загроза. В Києві та низці областей України оголосили тривогу.

Нагадаємо, що напередодні США відреагували на збиття "незбивної" ракети росіян.