В Украине объявлена воздушная тревога, в ряде областей работает ПВО

Власти рекомендуют украинцам оставаться в укрытиях до завершения атаки россии

В ночь на понедельник, 8 мая, по Украине начала распространяться воздушная тревога.

Об этом сообщили мониторинговые сайты. Далее события разворачивались следующим образом.

0:55 Стратегические бомбардировщики врага вернулись в аэропорты базирования. В трех областях Украины присутствуют БПЛА.

00:24 Из Одессы сообщают о ракетной атаке. Официального подтверждения информации пока нет. В трех областях заметили БПЛА.

00:14 В Киевской области ПВО работает по целям.

23:55 В Винницкой и Днепропетровской областях отбой тревоги. В то же время ее объявили в Житомирской и Сумской областях. Виталий Ким написал, что на юге Украины пока опасность прошла. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях тревогу отменили.

Сигналы о воздушной опасности объявлены в столице, а также в Киевской, Одесской, Кировоградской, Херсонской, Винницкой, Черкасской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской и Полтавской областях.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким порекомендовал одесситам не игнорировать воздушную тревогу. Также он написал, что на севере слышны звуки пролета "шахедов". А глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин заявил о ракетной опасности и посоветовал гражданам спуститься в укрытие. Ракетная угроза. В Киеве и в ряде областей Украины объявили тревогу.

Напомним, что накануне США отреагировали на сбивание "несбивной" ракеты россиян.