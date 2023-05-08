Укр

Взрывы в Киеве: воздушная атака врага продолжается

Автор
Валерий Лобовко Валерий Лобовко
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Взрывы (архивное фото) Новость обновлена 08 мая 2023, 01:32
Взрывы (архивное фото)

В столице раздались взрывы – мониторинговые сайты

Ночью, 8 мая, в Киеве раздался взрыв. Об этом сообщили мониторинговые сайты.

В частности, один взрыв прогремел около 01:12.

Мониторинговые Telegram-каналы сообщили о работе ПВО по "шахедам".

Напомним, что в ночь на 8 мая россияне атаковали Киевскую область дронами-камикадзе. Также захватчики применили для ударов по другим городам Украины и ракете.

В частности, взрывы раздавались в Одессе и Краматорске.