Взрывы в Киеве: воздушная атака врага продолжается
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В столице раздались взрывы – мониторинговые сайты
Ночью, 8 мая, в Киеве раздался взрыв. Об этом сообщили мониторинговые сайты.
В частности, один взрыв прогремел около 01:12.
Мониторинговые Telegram-каналы сообщили о работе ПВО по "шахедам".
Напомним, что в ночь на 8 мая россияне атаковали Киевскую область дронами-камикадзе. Также захватчики применили для ударов по другим городам Украины и ракете.
В частности, взрывы раздавались в Одессе и Краматорске.