Взрывы в Киеве: воздушная атака врага продолжается

В столице раздались взрывы – мониторинговые сайты

Ночью, 8 мая, в Киеве раздался взрыв. Об этом сообщили мониторинговые сайты.

В частности, один взрыв прогремел около 01:12.

Мониторинговые Telegram-каналы сообщили о работе ПВО по "шахедам".

Напомним, что в ночь на 8 мая россияне атаковали Киевскую область дронами-камикадзе. Также захватчики применили для ударов по другим городам Украины и ракете.

В частности, взрывы раздавались в Одессе и Краматорске.