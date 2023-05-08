Атака вражеских дронов на Киев: на город упали обломки БПЛА, есть пострадавшие

В результате падения обломков на припаркованный автомобиль во дворе жилого дома произошло возгорание авто

Во время ночной атаки 8 мая вражеских дронов по Украине в Святошинском районе столицы упали обломки беспилотника.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Все службы направляются на место. Информацию о повреждениях и пострадавших уточняем", — написал он.

Также Кличко отметил, что в результате атаки трое пострадавших – двое на месте взрыва в Соломенском районе и один — в Святошинском.

В свою очередь начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что по предварительной информации в результате взрывов травмированы и разрушены.

"Да, вероятно, в результате падения обломков на припаркованный автомобиль во дворе жилого дома произошло возгорание авто. Есть зафиксированное падение обломков на жилой дом на проезжую часть. Предварительно известно об одном травмированном. Информация уточняется. Все экстренные службы работают на месте", — сообщил Попко.

Напомним, ранее сообщалось о взрывах в Киеве. Тогда силы ПВО работали по беспилотникам.

Кроме того, следует отметить, что в ночь на понедельник, 8 мая, произошла массированная атака россиян по Украине с помощью ракет и дронов. Взрывы раздавались в Одессе, Краматорске и некоторых других городах.