І це зробили лише уламки: Кличко показав наслідки атаки на Київ (фото)

Загалом через атаку росіян у Києві постраждали п’ятеро наших громадян

Мер міста Київ побував на одному з місць куди сьогодні, 8 травня, під час чергової російської масованої атаки впали уламки збитого дрону. Він оглянув багатоповерхівку у Святошинському районі та розповів про наслідки.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі КМДА.

Так, за даними Віталія Кличка, внаслідок падіння уламків збитого дрона на багатоповерхівку вона зазнала значних пошкоджень. У деяких квартирах немає стін, що можна побачити на опублікованих ним фотографіях.

У цьому ж будинку поранення отримали троє людей, а всього через атаку росіян постраждали п’ятеро наших громадян.

"Двох постраждалих госпіталізували, одного з них прооперували. Лікарі кажуть, що загрози для життя немає", — каже очільник міста та додає, що міська влада надасть необхідну допомогу постраждалим та оперативно, після висновків спеціальної комісії, відновить пошкоджене житло.

Варто відзначили, що на цьому місці події вже побував і кореспондент "Телеграфа". Наші фото та відео наслідків ви можете побачити, перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, що в ніч проти 8 травня країна-агресор завдала масованої атаки безпілотниками та ракетами. Зокрема, лише на Київ було випущено 35 дронів-камікадзе. Втім, наші воїни вкотре довели свою майстерність та знищили всі до одного ворожі літальні апарати. Однак уламки деяких дронів після збиття впали на місто і завдали деякої шкоди місту.

Раніше ми писали про те, що з’явилися подробиці російської атаки на Одесу, яку вони атакували ракетами.