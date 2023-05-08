Вибухи в Києві: повітряна атака ворога триває

У столиці пролунали вибухи – моніторингові сайти

Вночі, 8 травня, в Києві пролунав вибух. Про це повідомили моніторингові сайти.

Зокрема, один вибух пролунав близько 01:12.

Моніторінгові Telegram-канали повідомили про роботу ППО по "шахедам".

Нагадаємо, що в ніч на 8 травня росіяни атакували Київську область дронами-камікадзе. Також загарбники застосували для ударів по інших містах України і ракети.

Зокрема, вибухи лунали в Одесі і Краматорську.