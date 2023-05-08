В Києві нічним ударом зачепило житлову багатоповерхівку: ексклюзивні фото та відео

Пошкоджені кілька будівель, авто

В ніч на 8 травня ворог атакував Київ дронами. З початку травня це вже четверта повітряна атака. Цього разу окупанти використали дрони Shahed.

Вони атакували Київ з різних напрямків, повідомили у КМВА. Загалом над столицею знищили понад 30 дронів. Проте без руйнувань та постраждалих не обійшлося.

У адміністрації повідомили про наслідки у Святошинському та Солом'янському районах. Зокрема в Святошинському через уламки дронів постраждали житлові будинки, машини, рештки падали на дорогу та травмували людей.

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Травми отримали п'ятеро людей. Їм надали допомогу. Через падіння уламків пошкоджені автівки, орієнтовно — 7 машин, ще одне авто зайнялося.

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У Солом’янському районі уламки пошкодили п'ятитонний резервуар з дизелем, він почав витікати, але не загорівся. Також пошкодило багато автівок на стоянці — 15 вантажних та 5 легковиків. Попередньо, уламки пошкодили і газову трубу високого тиску. Загоряння газового факелу ліквідоване.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що ударів росіяни завдали також і по Одеській області. Від ракет Х-22 постраждало промислове підприємство та зона відпочинку.