В Києві нічним ударом зачепило житлову багатоповерхівку: ексклюзивні фото та відео
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Пошкоджені кілька будівель, авто
В ніч на 8 травня ворог атакував Київ дронами. З початку травня це вже четверта повітряна атака. Цього разу окупанти використали дрони Shahed.
Вони атакували Київ з різних напрямків, повідомили у КМВА. Загалом над столицею знищили понад 30 дронів. Проте без руйнувань та постраждалих не обійшлося.
У адміністрації повідомили про наслідки у Святошинському та Солом'янському районах. Зокрема в Святошинському через уламки дронів постраждали житлові будинки, машини, рештки падали на дорогу та травмували людей.
Травми отримали п'ятеро людей. Їм надали допомогу. Через падіння уламків пошкоджені автівки, орієнтовно — 7 машин, ще одне авто зайнялося.
У Солом’янському районі уламки пошкодили п'ятитонний резервуар з дизелем, він почав витікати, але не загорівся. Також пошкодило багато автівок на стоянці — 15 вантажних та 5 легковиків. Попередньо, уламки пошкодили і газову трубу високого тиску. Загоряння газового факелу ліквідоване.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що ударів росіяни завдали також і по Одеській області. Від ракет Х-22 постраждало промислове підприємство та зона відпочинку.