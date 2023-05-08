Підлий удар росії по Одесі: постраждало продовольче підприємство і зона відпочинку (фото)
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Ворог атакував відпочиваюче вночі місто ракетами типу Х-22, які були випущені з літаків стратегічної авіації
Під час масованої нічної атаки російських окупантів по Україні під удар стратегічної авіації наймитів путіна попало і мирне місто Одеса, де постраждало одне із продовольчих підприємств і рекреаційна зона на узбережжі Чорного моря.
Про це повідомило у Facebook Оперативне командування "Південь" ЗСУ.
Військові зазначили, що для ударів по Одеській області російські загарбники застосували ракети типу Х-22, які були випущені з літаків стратегічної авіації.
"Рятувальні служби працюють над ліквідацією пожеж", — йдеться у заяві.
Даних про постраждалих внаслідок ракети атаки по регіону не надходило, і зараз інформація уточнюється.
Також у ОК "Південь" опублікували фото наслідків ворожих ракетних ударів по Одеській області і роботу пожежників та рятувальників на місці події.
Раніше "Телеграм" повідомляв, що вночі 8 травня від атаки російських дронів постраждала також столиця, де один з БПЛА впав на автомобіль у дворі, через що виникла пожежа і постраждало троє людей.