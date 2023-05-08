Підлий удар росії по Одесі: постраждало продовольче підприємство і зона відпочинку (фото)

Ворог атакував відпочиваюче вночі місто ракетами типу Х-22, які були випущені з літаків стратегічної авіації

Під час масованої нічної атаки російських окупантів по Україні під удар стратегічної авіації наймитів путіна попало і мирне місто Одеса, де постраждало одне із продовольчих підприємств і рекреаційна зона на узбережжі Чорного моря.

Про це повідомило у Facebook Оперативне командування "Південь" ЗСУ.

Військові зазначили, що для ударів по Одеській області російські загарбники застосували ракети типу Х-22, які були випущені з літаків стратегічної авіації.

"Рятувальні служби працюють над ліквідацією пожеж", — йдеться у заяві.

Даних про постраждалих внаслідок ракети атаки по регіону не надходило, і зараз інформація уточнюється.

Також у ОК "Південь" опублікували фото наслідків ворожих ракетних ударів по Одеській області і роботу пожежників та рятувальників на місці події.

Раніше "Телеграм" повідомляв, що вночі 8 травня від атаки російських дронів постраждала також столиця, де один з БПЛА впав на автомобіль у дворі, через що виникла пожежа і постраждало троє людей.