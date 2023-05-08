Подлый удар россии по Одессе: пострадало продовольственное предприятие и зона отдыха (фото)

Враг атаковал отдыхающий ночью город ракетами типа Х-22, выпущенными из самолетов стратегической авиации

Во время массированной ночной атаки российских оккупантов в Украине под удар стратегической авиации приспешников путина попал и мирный город Одесса, где пострадало одно из продовольственных предприятий и рекреационная зона на побережье Черного моря.

Об этом сообщило в Facebook Оперативное командование "Юг" ВСУ.

Военные отметили, что для ударов по Одесской области российские захватчики применили ракеты типа Х-22, выпущенные из самолетов стратегической авиации.

"Спасательные службы работают над ликвидацией пожаров", — говорится в заявлении.

Данных о пострадавших в результате ракеты атаки по региону не поступало, информация сейчас уточняется.

Также в ОК "Юг" опубликовали фото последствий вражеских ракетных ударов по Одесской области и работу пожарных и спасателей на месте происшествия.

Ранее "Телеграмм" сообщал, что ночью 8 мая от атаки российских дронов пострадала также столица, где один из БПЛА упал на автомобиль во дворе, из-за чего возник пожар и пострадали три человека.