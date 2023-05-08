Результативність ППО вражає: у Генштабі прозвітували про наслідки нічної атаки росіян

Сили ППО збили всі "шахеди" над Україною минулої ночі

У ніч на 8 травня Україна зазнала масованої атаки "шахедами" своєю територією. На щастя, сили ППО спрацювали на відмінно.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, вночі наші захисники знищили 35 із 35 дронів, які запустив ворог.

Також протягом минулої доби ворог продовжив і масовані удари по українських містах.

"Продовжуючи тактику терору, за минулу добу російська федерація завдала 16 ракетних ударів, у тому числі по містах Харківської, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. Крім того, зафіксовано 61 авіаційний удар і 52 ворожі обстріли з реактивних систем залпового вогню і позицій населених пунктів.

На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено багатоповерховий будинок, приватні будинки та іншу громадянську інфраструктуру", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Як повідомили у КМДА, у Святошинському районі Києва через падіння уламків безпілотника постраждали п’ятеро людей. Крім того, там пошкоджено 7 авто та житловий будинок. Ще один автомобіль згорів повністю.

У Солом’янському районі столиці уламки пошкодили резервуар із дизельним паливом, також на стоянці було пошкоджено 20 автомобілів. У цьому ж районі частини "шахеду", що впали, пошкодили газову трубу, через що виник "газовий факел". Пожежу вже ліквідували.

Раніше "Телеграф" писав, що вночі ворог ударив по Одеській області. Водночас "шахеди" були помічені над низкою інших областей.