Атака на Одесу: з'явилися подробиці про постраждалих та "пояснення" росіян

Спасатели на протяжении ночи ликвидировали адский пожар на площади 10 000 кв.м.

У ніч проти 8 травня російські окупанти атакували Одесу ракетами типу Х-22. Було зафіксовано влучення по одному зі складів логістичної інфраструктури, розташованого на території Одеського району, внаслідок чого почалася масштабна пожежа. З’явилася інформація про постраждалих.

На цей час відомо про трьох поранених. Ще одна людина вважається безвісти зниклою. Про це повідомили у Telegram-каналі Одеської районної військової адміністрації.

Фото — ДСНС

"Три людини, працівники складу, отримали незначні поранення, медична допомога була надана їм оперативно на місці — ніхто не госпіталізований. Одна людина вважається зниклою безвісти. Продовжуються оперативно-рятувальні роботи", — йдеться у повідомленні.

Фото — ДСНС

Водночас представник окупаційних російських "влад" області володимир рогов заявляє, що загарбники нібито завдали ударів по складах з боєприпасами, внаслідок чого сталася пожежа.

"рогов зазначив, що Київ видає за офіційну причину потужних вибухів спалах на продовольчому підприємстві", — пише пропагандистська агенція ТАРС.

Нагадаємо, що в ніч проти 8 травня окупанти атакували Київ дронами-камікадзе "Шахед". В результаті було зачеплено житловий багатоповерховий будинок. "Телеграф" опублікував ексклюзивні фотографії з місця події.