Усі "Кинджали" летіли на Київ: військові розповіли нові деталі нічної атаки

Оскільки Київ є пріоритетною ціллю російських окупантів, він захищений серйозними засобами ППО

У ході чергової масштабної атаки на Україну в ніч проти 16 травня сили ППО збили усі 18 ракет, запущених росією. Серед них було 6 "Кинджалів" і всі вони летіли до Києва.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Також із акваторії Чорного моря росія атакувала Україну ракетами "Калібр". Вони були збиті на півдні та за маршрутом прямування на різних напрямках.

"Робота надзвичайно успішна. Шість "Кинджалів" — це вражаючий показник. Київ залишається в епіцентрі, столиця завжди була в пріоритеті росіян, тому її захищають серйозними засобами. Тут об’єкти інфраструктури та інші важливі державні об’єкти", — зазначив Ігнат.

Глава Київської ОВА Руслан Кравченко розповів, що у Київській область минулої ночі жодна російська ракета або дрон не досягли цілі. Проте в одній із громад внаслідок падіння уламків пошкоджено дах приватного будинку. В іншій трохи пошкоджено паркану біля будинку. На щастя обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, уламки збитих протиповітряної оборони ракет знайшли в п’яти районах столиці — Солом’янському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому. Уламки також впали у Київському зоопарку, "Телеграф" публікував ексклюзивні фото з місця.