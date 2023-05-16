Кіптява та попіл: уламки ракети впали у Київському зоопарку (екслюзивні фото)
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Уламки впали в п'яти районах Києва
Вночі 16 травня ворог випустив по Києву ракети. Їхні уламки знаходили в п'яти районах столиці — Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому.
Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко. Міський голова столиці Віталій Кличко розповів, що в Шевченківському районі рештки ракет впали на території зоопарку, у Солом'янському та Дарницькому районах постраждали автомобілі. В зоопарку про постраждалих тварин не повідомляється.
Уламки ракет також впали в зеленій зоні, пошкодивши газон та дерево. Тип ракет, якими росія атакувала Україну, поки офіційно не повідомлявся. Припускають, що це могли бути "Калібри".
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
У Генштабі зазначили, що використовувалися ракети різних типів. Відомо, що окрім крилатих ракет використовувалися також балістичні, а на додачу й дрони. Пуски були дуже щільні. З початку травня це вже восьма атака.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в результаті ракетного обстрілу в ніч на 16 травня є поранені. Напередодні по столиці України масово запускали дронів. В КМВА припустили, що це може бути пов'язане зі спробами виявити розташування сил ППО України. В той же день окупанти атакували ще кілька міст України.