Обшуки у Київській військовій адміністрації: активіст розповів, до чого там "депутати-солдати"

ДБР провело обшуки у КМВА через чотирьох депутатів, які є військовослужбовцями

Стало відомо, навіщо слідчі Держбюро розслідувань (ДБР) приходили з обшуками до Київської міської військової адміністрації (КМВА) 11 травня.

Як повідомив столичний активіст, відомий боротьбою з незаконною забудовою, а також доброволець ЗСУ Олег Симороз, йдеться про відрядження до КМВА місцевих депутатів, які перебувають у складі ЗСУ.

"Вчора ДБР прийшло з обшуками до Київської міської військової адміністрації в рамках провадження про зловживання навколо діяльності ряджених нібито "військових", які за сумісництвом є депутатами Київради", — повідомив активіст.

За його словами, обшуки проводили через неявку чотирьох таких військовослужбовців у місце проходження служби. Він наголошує, що усі четверо є депутатами Київради.

"Відомо, що ДБР шукають у КМВА солдата тероборони Михайла Терентьєва — одіозного корупціонер, земельного дерибанщика — депутата від фракції "УДАР Віталія Кличка" та голову земельної комісії Київради, який самовільно залишив розташування військової частини весною минулого року", — написав Симороз.

При цьому активіст зазначає, що депутат отримував одночасно зарплату військовослужбовця, так і директора комунального підприємства. Інші імена правоохоронці не розкривають.

Нагадаємо, після обшуків у КМВА у міській раді повідомили, що мова справді йде про відрядження солдатів, які є депутатами Київради.

Нагадаємо, у грудні 2022 року представники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшуки у приміщеннях двох департаментів столичної міської держадміністрації. Перевірка проходила у рамках досудового розслідування щодо нецільового використання рекреаційних земель одного із парків міста Києва.