ДБР навідалася з обшуками до людей Кличка: відкрито справу про зловживання владою

Перевірка проводилася у двох департаментах КМДА

Представниками Державного бюро розслідувань (ДБР) було проведено обшуки у приміщеннях двох департаментів столичної міської держадміністрації. Перевірка відбувається в рамках досудового розслідування стосовно нецільового використання рекреаційних земель одного із парків міста Києва. Крім того, правоохоронці розглядають факт ймовірного зловживання владою.

Як на ранок 3 грудня повідомили у пресцентрі відомства, мова йде про столичний парк "Муромець". Крім того, співрозмовники видання "УП" проінформували, що на момент обшуків співробітники "органів" вияви у приміщеннях КМДА документи стосовно оголошення та подальшого проведення конкурсу із залученням інвестора, а також виконання умов інвестиційного договору між департаментом міськдержадміністрації та одним із київських підприємств.

У рамках слідства було встановлено, що у 2015 році київським товариством було уклало інвестиційний договір із КМДА, в якому йшлося про будівництво кількох спортивних об’єктів, а також споруд. Проте, як з'ясували слідчі, підприємство не виконало умови угоди стосовно строків виконання робіт і фінансування проєкту. Крім того, було зафіксовано ще й факти нецільового використання території столичного парку.

Також зазначається, що ті роботи, які повинні бути остаточно виконані до 22 березня поточного року, наразі зроблені лише на 30%.

Що стосується загальної суми вказаного договору, то вона склала близько 149 мільйонів гривень.

Наразі співробітники Держбюро з розслідувань працюють над перевіркою ймовірної причетності службовців КМДА до невиконання товариством умов угоди.

"Кримінальне провадження відкрите за статтею зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років", — зазначили у ДБР.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома місяцями раніше представники Державного бюро розслідувань порушили справу проти генерал-майора Сергія Кривоноса, який підозрюється в тому, що нібито захищав аеропорт Жуляни у перші тижні повномасштабного російського вторгнення.