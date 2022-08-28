ДБР відкрило провадження проти генерала Кривоноса: у чому його звинувачують

Слідчі шукають можливі протиправні дії генерала під час оборони Києва

Державне бюро розслідувань порушило справу проти генерал-майора Сергія Кривоноса нібито за те, що той захищав аеропорт Жуляни на початку російського вторгнення.

Як повідомив у своєму Фейсбук журналіст Юрій Бутусов, 28 серпня штабами ЗСУ на фронті розійшлася телеграма про те, що проти Кривоноса порушено кримінальну справу, а слідчі хотіли знайти його можливі протиправні дії під час оборони Києва.

Бутусов зазначив, що звернувся до Кривоноса за коментарем і той відповів, що справді проти нього 2 серпня було відкрито кримінальну справу з боку ДБР.

"Слідчі ДБР отримали вказівку визнати незаконним наказ підписаний особисто головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним про призначення мене командиром оборони аеропорту Жуляни та про зарахування мене на військову службу. Тому порушено замовну справу, що я нібито видавав незаконні накази при організації оборони аеропорту Жуляни ", — повідомив Кривонос.

Він нагадав, що напередодні його звільнили з армії і, за його версією, це сталося через активну критику на адресу керівництва держави через проблеми з підготовкою до війни.

"25 лютого, одразу після нападу, я зробив висновок, що противник після Гостомеля може викинути десант безпосередньо у Київ, у аеропорт Жуляни, і виїхав туди ознайомитись з обстановкою. Я побачив, що у Жулянах на той момент були відсутні будь-які керівники, які б відповідали за оборону стратегічного об'єкта, і засоби оборони були відсутні", — сказав він.

Після цього, каже Кривонос, він звернувся безпосередньо до головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та доповів про обстановку, а потім отримав усний наказ про ухвалення керівництва обороною аеропорту.

13 березня Залужний підтвердив повноваження Кривоноса відповідним наказом та повернув генерал-майора на військову службу.

Втім, 29 березня Кривонос дізнався, що цей наказ було анульовано, а зроблено це було нібито безпосередньо за вказівкою президента Володимира Зеленського. На початку квітня російські війська відійшли від Києва.

Офіційного пояснення причин звільнення Кривоноса наразі немає. Він продовжує публічно критикувати владу.

Як повідомлялося раніше, генерал Сергій Кривонос до кінця грудня 2020 року обіймав посаду заступника голови РНБО, проте потім його було звільнено з посади. А у червні 2021 року його звільнили і з ЗСУ.