ГБР открыла производство против генерала Кривоноса: в чем его обвиняют

Следователи ищут возможные противоправные действия генерала во время обороны Киева

Государственное бюро расследований открыло дело против генерал-майора Сергея Кривоноса за то, что тот защищал аэропорт Жуляны в начале российского вторжения.

Как сообщил в своем Фейсбук журналист Юрий Бутусов, 28 августа по штабах ВСУ на фронте разошлась телеграмма о том, что против Кривоноса возбуждено уголовное дело, а следователи хотели найти его возможные противоправные действия во время обороны Киева.

Бутусов отметил, что обратился к Кривоносу за комментарием и тот ответил, что действительно против него 2 августа было открыто уголовное дело со стороны ГБР.

"Следователи ГБР получили указание признать незаконным приказ подписанный лично главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным о назначении меня командиром обороны аэропорта Жуляны и о зачислении меня на военную службу. Поэтому возбуждено заказное дело, что я будто бы выдавал незаконные приказы при организации обороны аэропорта Жуляны в феврале-марте", — сообщил Кривонос.

Он рассказал, что накануне его уволили из армии из-за активной критики бездеятельности президента Владимира Зеленского в области обороны страны.

Кривонос добавил, что после начала вторжения сделал вывод о том, что враг попытается бросить десант на Киев и попытается высадиться в Жулянах, а потому направился туда и обнаружил, что аэропорт практически не защищается.

После этого, говорит Кривонос, он обратился напрямую к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и доложил об обстановке, а потом получил устный приказ о принятии руководства обороной аэропорта.

13 марта Залужный подтвердил полномочия Кривоноса соответствующим приказом и вернул генерал-майора на воинскую службу.

Впрочем, 29 марта Кривонос узнал, что этот приказ был аннулирован, а сделано это было якобы напрямую по указанию Зеленского.

Как сообщалось ранее, генерал Сергей Кривонос до конца декабря 2020 года занимал пост заместителя главы СНБО, однако после критики Зеленского он был уволен с должности. А в июне 2021 года его уволили и из ВСУ.