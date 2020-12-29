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Украинского генерала Кривоноса уволили из СНБО после критики президента (документ)
Украинского генерала Кривоноса уволили из СНБО после критики президента (документ)

Украинского генерала Кривоноса уволили из СНБО после критики президента (документ)

Украинского генерала Кривоноса уволили из СНБО после критики президента (документ)
Обновлено 21:34 Сегодня Телеграф

Владимир Зеленский уволил генерала Сергея Кривоноса, ранее раскритиковавшего идею президента о массовой мобилизации мужчин и женщин в случае нападения России, с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ он подписал во вторник, 29 декабря.

Согласно документу, Сергея Кривоноса направлено в распоряжение Министерства обороны Украины.

Указ по Кривоносу

Отметим, что слухи об увольнении Кривоноса "гуляли" с 2019 года. Но тогда речь шла об уходе генерала из двух комиссий СНБО. Добавим, что 2019 год был значимым для Кривоноса и тем, что он выставлял свою кандидатуру на президентские выборы.

В 2014 году Кривонос лично командовал обороной Краматорского аэродрома.

В том же году Кривоноса назначили начальником Управления специальных операций Генштаба ВСУ. Полковник и его команда разработали стратегию построения украинских Сил специальных операций в сотрудничестве с представителями НАТО.

Как сообщал "Телеграф", ранее президент Украины Владимир Зеленский допускает мобилизацию женщин, если Россия нападет со стороны Крыма.

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Все по теме:

СНБО, Увольнения, Владимир Зеленский, Сергей Кривонос.

Автор:

Телеграф
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