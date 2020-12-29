Украинского генерала Кривоноса уволили из СНБО после критики президента (документ)

Владимир Зеленский уволил генерала Сергея Кривоноса, ранее раскритиковавшего идею президента о массовой мобилизации мужчин и женщин в случае нападения России, с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ он подписал во вторник, 29 декабря.

Согласно документу, Сергея Кривоноса направлено в распоряжение Министерства обороны Украины.

Отметим, что слухи об увольнении Кривоноса "гуляли" с 2019 года. Но тогда речь шла об уходе генерала из двух комиссий СНБО. Добавим, что 2019 год был значимым для Кривоноса и тем, что он выставлял свою кандидатуру на президентские выборы.

В 2014 году Кривонос лично командовал обороной Краматорского аэродрома.

В том же году Кривоноса назначили начальником Управления специальных операций Генштаба ВСУ. Полковник и его команда разработали стратегию построения украинских Сил специальных операций в сотрудничестве с представителями НАТО.

Как сообщал "Телеграф", ранее президент Украины Владимир Зеленский допускает мобилизацию женщин, если Россия нападет со стороны Крыма.