Зачем "мясо"? Генерал Кривонос указал на абсурдность идеи Зеленского о массовой мобилизации в Украине

Заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос ответил на идею президента Украины Владимира Зеленского о массовой мобилизации мужчин и женщин в случае нападения России.

Об этом он рассказал в интервью НВ.

По его словам, даже если такая мобилизация теоретически возможна, то на практике ее реализовать не получится.

"А обучены ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет", - отметил Кривонос.

По его словам, патриотизм в Украине "не поддерживается на уровне государства", а потому выразил мнение, что властям надо обеспокоиться идеологическим воспитанием мобилизационного резерва.

"2014 год показал, что огромное количество (мобилизованных, - ред.) шло (воевать, - ред.), но еще большее количество — убегало от мобилизации", - сказал он, отметив, что подобная картина наблюдалась и во время введения военного положения в 2018 году.

Помимо того, он отмечает, что мобилизовать людей недостаточно, их надо также обучить военным действиям.

"Потому что мы же не воюем мясом, не бросаем людей десятками тысяч", - сказал Кривонос.

Он также отметил опыт войны за Карабах, где небольшое количество личного состава достигло высоких результатов за счет правильно спланированных операций и взаимодействия с техникой.

"Поэтому огромное количество мобилизованных людей не решит вопрос способности противодействовать врагу", - отметил он.

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