Активной войны не будет, но есть другие риски, - Кость Бондаренко об отношениях с Россией в 2021 году

Руководитель Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко рассказал нашему изданию о внешнеполитических рисках, которые стоят перед Украиной в 2021 году.

«Главный риск был и остается – взаимоотношения с Россией. До активной фазы войны, думаю, не дойдет. Но весы могут качнуться в ту или иную сторону. Хотелось бы, конечно, чтобы мы вышли на "мирное сосуществование", о котором как о краткосрочной стратегии в отношениях между Киевом и Москвой говорил недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Но это всегда – двусторонний процесс. Пока, к сожалению, с этим проблемы», - отмечает эксперт.

«Важный момент – как будут налаживаться отношения с США, - продолжает политолог. – Украине придется сделать немало шагов, чтобы наладить отношения уже с новой администрацией Белого дома. В последнее время наша страна играет явно не в свои игры в ходе избирательной кампании в Штатах. И после этого приходится заглаживать вину. В этот раз власть не особо вмешивалась (в отличие от 2016 года, когда очень явно поддерживала демократов). Но было немало украинских политиков, которые отличились «индивидуально». Тот же нардеп Андрей Деркач, рьяно пытавшийся играть против Байдена. Всё это создало новые риски для Украины».

Аналитик Мария Кучеренко предположила, что Россия в 2021 году будет торпедировать тему амнистии для боевиков, подталкивая Киев к прямым переговорам с Донецком и Луганском.