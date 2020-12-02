Пели молитву: в посольстве Венгрии оправдались за инцидент с депутатами в Закарпатье

Скандал, разразившийся после исполнения гимна Венгрии на заседании Сюртовской ОТГ Закарпатской области получил неожиданное объяснение. В МИД Венгрии утверждают, что сначала спели государственный гимн Украины и только после этого - национальную молитву венгров, которой несколько сотен лет и которая впоследствии стала государственным гимном Венгрии.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Выяснилось, что лицо, сделавшее запись и опубликовало его с очевидно недоброжелательной целью - которое, кстати, является членом семьи политика, потерпевшего поражение на выборах, - намеренно не записал государственный гимн Украины, прозвучавший в конце сессии, и только после этого присутствующие спели национальную молитву венгров, которой несколько сотен лет и которая впоследствии стала государственным гимном Венгрии ", - говорится в заявлении посольства.

В МИД Венгрии заявляют, что эта молитва является частью культурного наследия и самобытности венгров, которые живут в любой точке мира, вроде венгерских национальных цветов (красно-бело-зеленый).

Как отмечается, статья 6 закона Украины "О национальных меньшинствах в Украине", принятая в 1992 году, гарантирует использование национальных символов для меньшинств.

"Это стало возможным благодаря такому примерному и современном законодательному положению, и уже десятилетиями наблюдается и практика, согласно которой в поселениях, где живут венгры, имеющиеся венгерские национальные цвета, а во время торжеств раздается национальная молитва. Мы надеемся, что эта прекрасная и высоко ценимая традиция уважения к разным национальностям и меньшинств идентичности беспрепятственно будет длится в Украине ", - отметили в венгерском посольстве.

Как сообщалось ранее, пограничники Украины развернули на границе венгерского политика Иштвана Грежу, которому запрещен въезд в Украину из-за вмешательства правительства Венгрии в местные выборы.

Из-за этого Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Любовь Непоп.

Вчера, 1 декабря МИД Украины вызвал "на ковер" венгерского посла Иштвана Ийдярто из-за недавних угроз в адрес венграм Закарпатья, а также исполнения гимна депутатами Сюртовской ОТГ после присяги.

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