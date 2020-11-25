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Будапешт вызвал "на ковер" посла Украины из-за отказа во въезде венгерскому чиновнику

Будапешт вызвал "на ковер" посла Украины из-за отказа во въезде венгерскому чиновнику
12:41 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Любовь Непоп. Причиной этому является отказ венгерскому политику Иштвану Греже во въезде в Украину.

Об этом сообщает Hungary Today.

Отмечается, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто передал украинскому послу свое возмущение в надежде на урегулирование вопроса и возврат к добрососедским отношениям.

"Запрет на въезд для Грежи противоречит развитию дружбы и поиску общего успеха", - отметили в венгерском МИД.

"Это было как гром среди ясного неба. Иштвану Греже, уполномоченному министерства, отвечающему за сотрудничество между округом Сабольч-Сатмар-Берег Венгрии и Закарпатской областью Украины, который также отвечает за координацию схемы развития детских садов в Карпатском бассейне, было отказано во въезде".

"Мы вызвали сегодня сюда, в Министерство иностранных дел, посла Украины, чтобы выразить свое возмущение таким отношением, передали свой протест и надеемся, что однажды Украина действительно вернется к поиску совместных историй успеха и сотрудничества на основе взаимного уважения. Мы готовы к этому", - сказал Сийярто.

Напомним, очередной виток конфликта между Украиной и Венгрией начался после агитация со стороны высокопоставленных венгров во время местных выборов в Украине. В частности, Глава МИД Венгрии Петер Сиярто, призвал украинских венгров голосовать за партию КМКС. 

За свои действия венгерские чиновники получили запрет на въезд в Украину, а Сиярто назвал такое решение Киева "жалким и бессмысленным". При этом он намекнул, что в ответ Венгрия не будет оказывать поддержку Киеву в вопросе евроатлантической интеграции. 

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Все по теме:

Украина, МИД, Венгрия, Петер Сийярто, Любовь Непоп, ДПСУ, Иштван Грежу.

Автор:

Телеграф
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