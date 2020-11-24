Скандал между Украиной и Венгрией из-за выборов в Закарпатье получил продолжение

Пограничники Украины развернули на границе венгерского политика Иштвана Грежу, которому запрещен въезд в Украину из-за вмешательства правительства Венгрии в местные выборы.

Об этом сообщили источники "Европейской правды".

По предварительной информации, утром во вторник, 24 ноября, Грежа прибыл на пункт пропуска "Лужники" в Закарпатской области, где пограничники проинформировали его о запрете на въезд и не позволили пересечь границу.

Отмечается, что украинская сторона знала о запланированном визите: Будапешт накануне отправил ноту и "проинформировал" Украину о визите Грежи. Тем не менее, стоит заметить, что в Венгрии также знали, что этому должностному лицу запрещен въезд в страны - информация об этом была известна даже в экспертных кругах. Поэтому, вероятно, венгры предусматривали его недопуск на границе.

В то же время, в украинском Министерстве иностранных дел объяснили отказ во въезде венгерскому топ-чиновнику Иштвану Греже тем, что тот несмотря на закон занимался предвыборной агитацией в Украине.

Такой информацией поделился пресс-секретарь МИД.

Подробнее о новом обострении конфликта между Украиной и Венгрией читайте в материале "Телеграфа": Новый скандал с Венгрией: как Киеву помириться в Будапештом и перестать делить Закарпатье.