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В Закарпатье новоизбранные депутаты после присяги запели гимн Венгрии: сеть мусолит видео инцидента

В Закарпатье новоизбранные депутаты после присяги запели гимн Венгрии: сеть мусолит видео инцидента
21:38 Сегодня Телеграф

Новоизбранные депутаты ОТГ на Закарпатье якобы спели гимн Венгрии после принятия присяги. 

Информация об этом обнародована в группе "Закарпатье ТОП" в Facebook.

В подписи к видео утверждается, что на кадрах присутствует глава Сюртовской ОТГ вместе с депутатами. 

Отмечается, что правоохранители на это не отреагировали. 

В посте утверждается, что кадры сняты в День достоинства и свободы (21 ноября).

В комментариях к записи, мнения на этот счет разделились. Одни утверждают, что в селе в большинстве своем проживают этнические венгры и не стоит разжигать межнациональный конфликт.

Другие утверждают, что национальная идентичность в этом вопросе значит мало. 

Отметим, что авторы поста не привели доказательств достоверности этого видео.

Село Сюртэ находится на расстоянии в 14,5 км от Ужгорода и в 12 км от границы с Венгрией. 

Как сообщалось ранее, пограничники Украины развернули на границе венгерского политика Иштвана Грежу, которому запрещен въезд в Украину из-за вмешательства правительства Венгрии в местные выборы.

Из-за этого Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Любовь Непоп.

Читайте в материале "Телеграф": Геннадий Москаль: Новым скандалом с Венгрией Зеленский и Кулеба отвлекают от провала "слуг народа" на выборах.

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Все по теме:

Венгрия, Закарпатская область, Сюртэ.

Автор:

Телеграф
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