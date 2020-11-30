В Закарпатье новоизбранные депутаты после присяги запели гимн Венгрии: сеть мусолит видео инцидента

Новоизбранные депутаты ОТГ на Закарпатье якобы спели гимн Венгрии после принятия присяги.

Информация об этом обнародована в группе "Закарпатье ТОП" в Facebook.

В подписи к видео утверждается, что на кадрах присутствует глава Сюртовской ОТГ вместе с депутатами.

Отмечается, что правоохранители на это не отреагировали.

В посте утверждается, что кадры сняты в День достоинства и свободы (21 ноября).

В комментариях к записи, мнения на этот счет разделились. Одни утверждают, что в селе в большинстве своем проживают этнические венгры и не стоит разжигать межнациональный конфликт.

Другие утверждают, что национальная идентичность в этом вопросе значит мало.

Отметим, что авторы поста не привели доказательств достоверности этого видео.

Село Сюртэ находится на расстоянии в 14,5 км от Ужгорода и в 12 км от границы с Венгрией.

Как сообщалось ранее, пограничники Украины развернули на границе венгерского политика Иштвана Грежу, которому запрещен въезд в Украину из-за вмешательства правительства Венгрии в местные выборы.

Из-за этого Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Любовь Непоп.

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