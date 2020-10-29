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Геннадий Москаль: Новым скандалом с Венгрией Зеленский и Кулеба отвлекают от провала "слуг народа" на выборах

Геннадий Москаль: Новым скандалом с Венгрией Зеленский и Кулеба отвлекают от провала "слуг народа" на выборах
21:40 Сегодня Телеграф

История с запретом въезда в Украину венгерским чиновникам, которые якобы замешаны в агитации на местных выборах в Закарпатье, только усугубляет взаимоотношения между Киевом и Будапештом, что в дальнейшей перспективе может усложнить евроинтеграцию для Украины.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал экс-нардеп, бывший глава Закарпатской ОГА (2015-2019 гг.) Геннадий Москаль.

"Зачем нам идти на конфликт с членом ЕС и НАТО, если мы сами декларируем путь туда? Для вступления в ЕС и НАТО нас должны поддержать все члены Евросоюза и Альянса, это же не Верховная Рада, тут 226 голосов будет недостаточно. А мы провоцируем конфликт. Зеленский и Кулеба заводят нас в глухой угол. Зачем-то раздувают конфликт с якобы агитацией венгров за венгров в день выборов. Отвлекают от проигрыша партии власти", - говорит Геннадий Москаль.

Напомним, отношения между Киевом и Будапештом обострились в 2017 году, когда в Украине был принят нашумевший языковой закон. Закон фактически отнял у этнических венгров возможность обучаться на языке нацменьшинств. Несмотря на попытки переговоров и неоднократные дипломатические объяснения, ситуация остается накаленной. В ответ Венгрия блокирует заседания Комиссии Украина-НАТО и требует отменить нашумевший закон.

26 октября двое венгерских дипломатов стали персонами нон-грата в Украине из-за якобы агитации, которую они проводили в Закарпатье в пользу партии КМКС (Общество венгерской культуры Закарпатья).

Подробный разбор нового дипломатического конфликта между Украиной и Венгрией читайте на "Телеграфе" утром 30 октября.

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Украина, Венгрия, Закарпатье, Геннадий Москаль, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба.

Автор:

Телеграф
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