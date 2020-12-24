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Амнистия для боевиков и отделение Крыма от Донбасса: чего ждать от переговоров с Россией в 2021 году

Амнистия для боевиков и отделение Крыма от Донбасса: чего ждать от переговоров с Россией в 2021 году
Обновлено 12:16 Сегодня Телеграф

Руководитель проектов в Центр исследований проблем гражданского общества, аналитик Мария Кучеренко подвела для «Телеграфа» итоги действий украинских властей на «донбасском направлении», а также спрогнозировала, чего ожидать в дипломатической битве за Донбасс в 2021 году. 

«Этот год был потрачен действующей украинской переговорной командой на избавление от иллюзий, - уверена аналитик. - Как иллюзий о том, что, "посмотрев в глаза Путину", можно добиться урегулирования, так и иллюзий о том, что украинские переговорщики могут выставлять дедлайны для тех или иных форматов урегулирования. Сейчас мы видим, что даже от имени официальных лиц отказались от риторики "год на урегулирование по плану А", которой раньше придерживался Зеленский. Звучат заявления о том, что мы готовы продолжать работу в существующих форматах».

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По мнению Марии Кучеренко, попытки украинской делегации добиться от российской стороны открытого демарша с отказом от работы в существующих форматах завершились ничем. И теперь мы сами не можем их покинуть. Как следствие - в следующем году неизбежно столкнемся с новыми попытками легализации представителей НВФ ОРДЛО как через различные международные площадки, так и на уровне существующих переговорных форматов.

Мария Кучеренко

«Россия будет и дальше давить на Украину всеми доступными ей методами, так как ей по-прежнему неинтересны оккупированные территории сами по себе, а нужно влияние на все свое "приграничье", под которым они подразумевают и Украину, - поясняет аналитик. – Дмитрий Козак (заместитель руководителя Администрации президента РФ, представляет страну-агрессор на переговорах с Украиной по ОРДЛО – прим. ред.), а также российские ставленники продолжат навязываться сценарий форсированной реинтеграции без удовлетворения требований безопасности».

Для этого, считает Мария Кучеренко, РФ будет делать акцент на работе ТКГ, пытаясь переместить все политические вопросы именно на эту площадку. Нормандский формат удовлетворяет РФ куда меньше, ведь там нет шансов заставить украинскую делегацию вести переговоры с представителями НВФ, поясняет эксперт. Потому именно на Минской площадке, помимо попыток "вытеснения" украинских представителей ОРДЛО (Гармаш, Казанский) через фактическое лишение их права голоса, Россия будет пытаться максимально легализовать НВФ временно оккупированного Донбасса как сторону переговоров. В том числе – пытаться закрепить это документально, на что ОБСЕ может и согласиться.

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Можно ожидать и манипуляций по поводу якобы соблюдающегося режима прекращения огня. По мнению Марии Кучеренко, РФ получает возможность сыграть на теме "беспрецедентного перемирия", требуя, под предлогом "гибридной тишины" перехода к политическому блоку Минских соглашений.
«Отдельным направлением приложения российских усилий будет вопрос амнистии для участников НВФ, - предупреждает аналитик. - В этом году мы видели активизацию этой темы и в ТКГ, и на уровне представителей украинского парламента от ОПЗЖ. В частности, попытки Медведчука и Кузьмина упоминать существующий проголосованный, но не подписанный законопроект о недопущении преследования участников событий в ОРДЛО, постоянные требования принимать закон об амнистии и закон об особом статусе на постоянной основе».

Мария Кучеренко также прогнозирует, что информирование о ходе заседаний ТКГ со стороны украинской делегации будет существенно ограничено из-за декларируемого "принципа единого голоса" (когда о переговорах может говорить только спикер украинской стороны Алексей Арестович, а вся «отфильтрованная» информация появляется лишь на официальных страницах – нашей делегации в ТКГ и Офиса президента).

«Помимо этого, Россия будет пытаться спекулировать на разделении вопросов Крыма и Донбасса, хотя речь идет о российско-украинской войне, и с этой точки зрения создание некой отдельной "крымской платформы" представляется непродуманным шагом», - подчеркивает аналитик.

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Автор: Андрей Питонов

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Крым, Донбасс, Амнистия, Владимир Зеленский, Алексей Арестович, Мария Кучеренко.

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Телеграф
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