Арестович - гениальный спикер, это одно из лучших кадровых назначений Зеленского, - Роман Цимбалюк

Специальный корреспондент "УНИАН" в Москве Роман Цимбалюк - один из тех, кто не стестяется называть вещи своими именами, даже работая на территории страны-агрессора. Разговор с ним проясняет массу моментов, которые для многих украинцев, по каким-то причинам, остаются не совсем очевидными. Почему Владимир Зеленский не оправдал надежд Кремля? Что происходит в переговорном процессе по Донбассу? Зачем украинцев кормят историями про скорую смерть Владимира Путина? Ответы на эти и другие важные вопросы читайте в первой части большого интервью (видео версию можете просмотреть, проскролив до конца материала).

В Москве реально пахнет имперским духом

- Какого это быть украинским журналистом в Москве? Узнают ли тебя на улицах, нет ли ощущения постоянного контроля над тобой, учитывая специфику страны, в которой ты живешь?

- Они (спецслужбы - Авт.) контролируют только тех, кто угрожает российской власти. Я ничего подобного не делаю, никаких маршей не организовую. Вообще здесь я занимаюсь исключительно журнализмом. По поводу узнают/не узнают - любое общество имеет свойство золотой рыбки - они помнят тебя 5 минут. Показали меня по телевизору, например на пресс-конференциях Путина - тогда видно по прохожим, что узнают. Сейчас такое бывает, но очень редко. Особых чувств по этому поводу я не испытываю.

- На твоем YouTube-канале уже 275 тысяч подписчиков. Там ты достаточно резко высказываешься о российской власти. Дает ли это какой-то фидбек со стороны властей РФ и простых россиян?

- YouTube дает четкую статистику - на моем канале 65-70% - Украина, Россия - процентов 15 примерно. Если где-то в Москве мы снимаем какие-то антипутинские акции, то там конечно узнают. В обычной жизни ничего такого не замечаю.

Москва - это такой мегаполис, где всем на всех нас**ть, извини. По поводу того, что я критически высказываюсь в адрес Путина или России - это большое заблуждение. Я очень уважительно отношусь к РФ, у меня нет претензий к российскому народу. Кроме одной - все мои критические высказывания в адрес этой страны звучат относительно военного вторжения в Украину. Во всем остальном - пусть хоть всех своих детей оденут в военную форму и заставят целовать кресты на животе (главы РПЦ, патриарха - Авт.) Кирилла. Это их дело, как строить свою страну и свою жизнь. В целом, я очень уважительно отношусь к законам РФ - регистрируюсь вовремя и все такое.

- Чем для тебя Киев отличается от Москвы? Многие российские оппозиционеры, сбежавшие в Украину, говорили, что в Киеве особый дух свободы. Чувствуешь ли ты что-то подобное?

- Разница колоссальная. В Москве реально пахнет имперским духом. Тут всё подчеркивает, что здесь есть царь, здесь куча бабок, моднячие лавочки в парках, мраморные бордюры. Последние лет 10 Собянин делает из Москвы красивую витрину России, чтобы "не хуже, чем в Европе". Велосипедные дорожки, цифровизация, десятки станций метро строят, или уже построили, и т.д. Если сравнивать две столицы, то и там, и там бросают окурки на улице, просто в Москве их быстрее убирают.

При всем этом, Киев - это другая планета. В украинской столице действительно витает эта свобода в воздухе. Сами киевляне это вряд ли замечают.

Если оценивать качество жизни метриками президента Зеленского (он говорил "какая разница, как называется твоя улица, если она заасфальтирована"). На самом деле качество жизни оценивается по гораздо большему числу параметров. Политическая система Украины так устроена, что все рассказывают о плохой жизни, отсутствии денег, тотальном "зубожінні"... но в то же время по Киеву ездит огромное количество дорогих автомобилей, iPhone 12 невозможно купить, а на элитных заграничных курортах несметное количество людей с украинскими паспортами.

Киев и Москва - два разных пространства, которые не поддаются сравнению. Если говорить о перспективе - о детях, то, если ты хочешь, чтобы из твоего чада вырастили "юнармейца" - это Москва, у нас же в Киеве такого бреда нет. Но и борбюров мраморных в центре Киева тоже нет.

- Что является для тебя домом?

- Если дом - это место, где лежат мои галстуки, то это здесь (в Москве - Авт.). Глобально же я ощущал, ощущаю и буду ощущать себя киевлянином и гражданином Украины. Я не планирую оставаться жить в Москве и иммигрировать в Россию, у меня нет здесь ни банковских счетов, ни кредитных карт. Основания для пребывания в России для меня - аккредитация МИД РФ, если она истекает или ее не продлевают - я автоматические уезжаю домой.

- Как обстановка с коронавирусом в Москве? Что сами россияне говорят о путинской вакцине "Спутник V", пропиаренной Путиным? Знают ли о ней, согласны ли колоть себе?

- О самой вакцине знают все. Но россияне же не идиоты, к путинской вакцине от коронавируса они относятся с недоверием. Одно дело, когда им говорят "крымнаш", а другое - когда им предлагают что-то уколоть в их собственный организм. Я, кстати, за то, чтобы медицина была вне политики - если лекарство хорошее, то ради Бога.

Если взглянуть на картину в Москве и в Киеве - в части заболевших, положении дел в больницах, то тут ситуация один в один. Разница в информационной подаче - в России Путин раз в неделю рассказывает, как он побеждает коронавирусную заразу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выслушивает вопросы о смертях в регионах, проблемах в больницах, взрывах кислорода в медучреждениях и прочее. Его задача сводиться к элементарному - выслушать и сказать, что принимаются все меры. Минздрав РФ и другие органы по телевизору докладывают Путину "в бункер", какие меры принимаются и так далее.

У нас же все иначе: президент чувствует позитивное влияние локдауна выходного дня, а министр здравоохранения не чувствует. Замглавы Офиса президента выражает свое мнение, отличное от мнения Зеленского. Информационный шум в столицах разный, а количество умерших на тысячу населения, по моему мнению, примерно одинаковое.

- В начале пандемии некоторые эксперты предполагали, что вакцина от COVID-19 сможет принести огромные дивиденды ее создателю. И не всегда речь могла идти о деньгах. Например, один из озвученных вариантов - Россия первой создает вакцину или покупает и продает/дарит Украине в обмен на Крым. Почему подобные сценарии не взлетели? У меня сложилось впечатление, что никто всерьез не воспринял путинскую вакцину, привыкли что Кремль всегда обманывает?

- Российская вакцина - это же не про медицину, а про политику. Это такая мягкая сила Кремля. Для ее продвижения главного пиарщика вакцины в Украине Виктора Медведчука даже пустили на личную встречу к Путину, хотя все "бояре" из окружения российского президента до этого общались с ним исключительно по видеосвязи.

Среднестатистический россиянин чувствует, при Путине он живет не так хорошо, как ему об этом рассказыват с телевизора. Соответственно, когда касается их жизни - относятся к этому достаточно насторожено. Для Кремля было очень важно заявить, что они первые в мире создали вакцину. Но сейчас мы видим - то врачи заболеют, то журналисты после этой вакцины начинают болеть. И вот этот россиянин сидит и думает, наверное неспроста Владимир Владимирович сам себе эту вакцину не колет.

В недавнем интервью Андрей Богдан рассказал Ксении Собчак, что "вы же убиваете наших граждан", и вспомнил, как ветеран Второй мировой войны отправил Путину свои награды, потому что у него российские орки убили внука.. на что она сказала - "ну бывает". Россияне хотят показать, что мол "дорогие укры, мы в принципе не такие и агрессивные, мы же с одной стороны вас убиваем, а чтобы вы не обижались на нас - держите вакцину".

В общем "люби нас, дикий укр, празднуй с нами 9 мая, и чтобы ОПЗЖ везде было в коалиции со "слугами народа". И в придачу увеличить количесто людей Медведчука на топ-позициях в украинской власти. Вакцина - это об этом, а не о коронавирусе.

- В интервью мне российский оппозиционер Леонид Гозман высказал мнение, что то, как Путин прятался в бункере в Ново-Огарево сильно пошатнуло его позиции среди его окружения. Как любит спрашивать Дмитрий Гордон - дворцовый переворот в Кремле возможен?

- Если говорить серьезно - никакого бункера нет. Путин вряд ли готовится к ядерной атаке, он сидит на своей даче в Ново-Огарево. Я был там - особняк среди деревьев, может даже пеньки есть, как у Януковича в Межигорье (смеемся - Авт.).

Касательно заявлений о том, что у Путина рак/паркинсон, что его свергнут, то это просто повышает кликабельность материалов в СМИ. Людям, особенно в Украине, приятно думать, что Путин заболел или его свергнут, в общем его не будет. И будет всем так хорошо после этого - Донбасс и Крым вернутся, пенсии и зарплаты будут как в Германии, работать не нужно будет совсем. Вот такое ощущение складывается от таких заголовков.

Если же серьезно - свергнут Путина или нет? 50/50 - или да, или нет. Его опыт и 20 лет пребывания у власти подсказывают мне, что он еще та политическая акула внутри России, чтобы вовремя перемалывать своих предполагаемых оппонентов. У меня впечатление, что сейчас конкурентов в России у него просто нет. По крайней мере, не вижу никаких признаков слабеющего Путина. Надежда только на то, что хитрый коронавирус проберется в бункер.

- Слив любовницы Путина и его третьей дочери - дело рук российских спецслужб? Возник вопрос, почему эта информация появилась именно сейчас.

- Вопросов на самом деле несколько - соответствует ли это действительности? Возможно, это не его любовница, потому я бы не делал выводов о роли спецслужб в этой истории. За 20 лет с Путиным работала масса народа, может быть кто-то что-то произнес. Мне говорили, что к президента РФ есть двое детей от последней пассии, даже имена называли. Но эту информацию проверить невозможно.

- Журналистский материал, как я понимаю, был основан не только на документах, но и на поразительной внешней схожести этой "дочери" с Путиным...

- Я лишь говорю, что эта история не является признаком грядущего госпереворота или чего-то такого. Если это правда, то она показывает лишь, что Путин - не бог, а только "полубог", поскольку человеческие чувства ему не чужды. Вот и все.

- Создается впечатление, что Кремль не смог договориться с Зеленским и включил в отношении него тактику, как было с Порошенко - никаких переговоров и подвижек. В частности, обещанный обмен все никак не состоится. С другой стороны, план Кравчука, предложенный украинской стороной, выглядит попыткой создать видимость переговорного процесса, с прицелом на замораживание конфликта. Что, по твоему мнению, происходит за столом переговоров? Действительно ли Зеленский в глазах Кремля превратился в недоговороспособного президента?

- Кремль ждал, что Зеленский приедет в Москву, поцелует сапог Путина, преклонит колено и скажет: "я обещал прекратить стрелять, привозите свой триколор в Киев - в знак того, что война завершилась, мы поднимем его над Офисом президента". Но, как мы видим, этого не произошло. Хотя на первом этапе у него были попытки лечь под Москву, но тогда в Киеве в адрес Зеленского полетели словестные нечистоты, мол "вы что совсем ку-ку, вы в какой команде играете?".

Чего Россия требует от Зеленского? Чтобы тот начал диалог с их гауляйтерами на оккупированных территориях и тем самым на государственном уровне признал, что у нас гражданская война. Да, на той стороне люди в российской форме, воюют с российским оружием, получают зарплату в российских рублях, смотрят российские телеканалы, в школах русский язык, а вот война у нас гражданская. И, по логике Кремля, диалог мы должны вести как Молдова и Приднестровье - война там не закончится никогда, пока на каком-то этапе российских "миротворцев" из Приднестровья не выкинут.

По Донбасу никаких переговоров сейчас не ведется. Все заявления в ТКГ - это информационный шум.

- История с назначениями Сергея Сивохо, Витольда Фокина, а теперь и Алексея Арестовича. Это делается для создания видимости переговорного процесса?

- Я бы эти фамилии не перечислял через запятую. Задачей Сивохо и Фокина была демонстрация гибкости "зеленого" позвоночника украинской власти. Кремль должен был увидеть, что Зеленский назначает на должности людей, которые говорят, "Россию нужно понять" с захватом Крыма и так далее. (Витольд Фокин в 2017 году в интервью Дмитрию Гордону говорил: "Есть версия, что если бы Россия не захватила в то время Крым, то вполне возможно, она бы потеряла Крым навечно, потому что пришли бы сюда американцы. А Россию нужно понять: у нее там флот" - Авт.).

Назначение таких людей - сигнал Банковой Кремлю, что Киев готов как-то попытаться наладить отношения. Но этот первый шаг не сработал.

Что касается Алексея Арестовича - его все критикуют, а я считаю его гениальным спикером. В ситуации, где все политические баталии ведутся исключительно ртом, информационную составляющую он усилил. Они завели Фейсбук-страничку украинской делегации в ТКГ, например. Там даже пропала "та сторона". Назначение Арестовича - одно из лучших кадровых назначений Зеленского-Ермака. Конечно, в его адрес сразу полетели обвинения, мол продался "зелеботам", предал "порохоботов" и так далее. Таких людей хочется спросить: а у нас уже никто работать на государство вообще не должен?

- А это (назначение Арестовича - Авт.) поможет?

- На вопросы войны и мира это никак не повлияет. Это важно для украинцев, которые живут на нашей территории под украинским флагом, что команда Зеленского называет русских оккупантов русскими оккупантами. Только в этом разница.

Вторую часть интервью Романа Цимбалюка читайте в понедельник, 7 декабря.

Автор: Ярослав Жаренов