России всегда мало! Опыт Армении и Беларуси показал новую опасность для Украины, - генерал

В НАТО заявили, что видят усиление российского военного присутствия в результате кризисов в Нагорном Карабахе и Беларуси. Генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010) Игорь Романенко проанализировал ситуацию для «Телеграфа», очертив риски для Украины.

«Действительно, ситуации на Кавказе и в Беларуси ставят перед Североатлантическим альянсом и перед Украиной (к сожалению, мы опосредовано являемся участниками геополитической игры России) новые вызовы. Если взять кавказский трек, то российское воздействие там было особенно сильным в 2008, когда произошла война между РФ и Грузией. С того времени – в той или иной степени – воздействие продолжается, – отмечает генерал. – Ведь РФ всегда мало. И она не удовлетворилась Абхазией и Южной Осетией. Известны случаи переноса пограничной линии в ущерб Грузии, идет постоянное расшатывание ситуации внутри страны, продвигаются пророссийские силы… И, конечно, Кремль использует все возможности, чтобы не пустить Грузию в НАТО. При этом и аналитики, и официальные лица Альянса подчеркивают, что Грузия ближе к вступлению и получению плана, чем Украина».

Комментируя осенние события в Нагорном Карабахе, Игорь Романенко акцентировал, что Азербайджан почти 30 лет готовился к возврату захваченных территорий, не особо рассчитывая (и правильно) на Минский процесс. Как с Карабахом, так и с Донбассом этот формат показывает свою неэффективность.

«Азербайджан готовился… Закупал новое вооружение (в том числе турецкие беспилотники), готовил расчеты для использования полученного оружия и технических средств. К примеру, расчеты по управлению беспилотниками готовились в Турции. И потом отлично себя показали в районе боевых действий», – подчеркивает генерал.

Он отмечает, что Россия также продавала Азербайджану оружие. Как и Армении. Правда, в основном это было старое вооружение.

«Что касается нового российского вооружения, то его Кремль предпочитает испытывать в зонах конфликтов. Так было в Грузии, Сирии, Ливии. Так происходит в Украине», – говорит Игорь Романенко.

То, что войска РФ не вмешались в конфликт в Нагорном Карабахе, эксперт объясняет рядом моментов.

«Армения ждала, что РФ должна была ей помочь, как члену ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, известная также как «Ташкентский пакт»). Но Россия пояснила невмешательство тем, что Карабах юридически не входил в признанную частью Армении. К тому же, Путин не хотел обострять отношения с Турцией, выступавшей на стороне Азербайджана и всё более набирающей силу как региональный лидер. Да и страны Запада очередной конфликт с явным вмешательством России вряд ли бы одобрили. Плюс – Путина не устраивал (и не устраивает) лидер Армении - Пашинян. С точки зрения Кремля, он слишком прозападный. К тому же, отстранил и арестовал ряд российских ставленников в Армении. И вообще - не так встречал Путина, не так говорил, не было нужного поклонения», – поясняет генерал.

Теперь же Путину удалось ослабить Армению (подобный трюк сработал и в Беларуси), а также наводнить очередной регион так называемыми миротворцами.

«Причем в качестве «миротворцев» Россия использовала не тех военнослужащих, которые находились на базе в Армении (что было бы логично). Она организовала воздушный мост, перебросив самолетами новых военных и технику. Тем самым усилив свои военные и политические позиции на Кавказе. И фактически взяв под себя управление Арменией, – подчеркивает Игорь Романенко. – Кстати, известно, что для «карабахских миротворцев» вербуют донбасских боевиков и «ихтамнетов». Они имеют опыт боевых действий, который может понадобиться в не до конца остывшей «горячей точке». Правда, турки за этим просто так не наблюдают. Они добились, чтобы по миротворцам в Карабахе был создан совместный российско-турецкий центр с дислокацией на территории Азербайджана. То есть, турки не готовы пустить россиян «на всё готовое». И не оставят Азербайджан один на один с РФ».

Анализируя ситуацию в Беларуси, эксперт проводит параллели с Арменией. Что там, что там – власть ослабела, а позиции России укрепились. По прогнозу генерала, Лукашенко, как и Пашинян, похоже, недолго пробудет на своем посту. А сменит его, скорее всего, как и все того же Пашиняна, более пророссийский политик.

«Всё это, безусловно, усиливает напряжение. В том числе в Украине. Ведь любое укрепление России – удар по нам, – говорит генерал. – Особенно, если это происходит в государстве, с которым мы граничим. Да и игры с миротворцами рано или поздно могут вылиться в военную операцию. На такие трюки Кремль – мастер»

Напомним, что в Азербайджане рассказали, сколько военных потеряли в войне за Нагорный Карабах.

Автор: Андрей Питонов