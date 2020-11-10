С введением "миротворцев" установили новые границы Нагорного Карабаха (карта)

Всего за месяц Азербайджану удалось отвоевать большую часть потерянной в 90-х территории. Таким образом 10 ноября в сети появилась карта с новыми границами территорий Карабаха.

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский в своем Твиттере.

"По новому договору российские миротворцы вводятся в Карабах на 5 лет. И если Баку попросит - мирно уйдут. Но практика показывает, что если россияне куда-то зашли, выгнать их потом бывает невозможно. В этом случае все будет зависеть от того, кто будет править РФ через 5 лет", - отметил он.

Карта новых границ на территории Нагорного Карабаха на последующие 5 лет - (Обозначены синей линией).

По новому договору российские миротворцы вводятся в Карабах на 5 лет. И если Баку попросит - мирно уйдут. Но практика показывает, что если россияне куда-то зашли, выгнать их потом бывает невозможно. В этом случае все будет зависеть от того, кто будет править РФ через 5 лет https://t.co/wHHc5htQxg — Денис Казанський (@den_kazansky) November 10, 2020

Стоит напомнить, что 10 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о подписании заявления с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом РФ Владимиром Путиным.

Затем согласие премьер-министра Армении Никола Пашиняна на окончание войны за Нагорный Карабах не понравилось многим армянам.

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