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Вторник, 10.11.2020
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С введением "миротворцев" установили новые границы Нагорного Карабаха (карта)
С введением "миротворцев" установили новые границы Нагорного Карабаха (карта)

С введением "миротворцев" установили новые границы Нагорного Карабаха (карта)

С введением "миротворцев" установили новые границы Нагорного Карабаха (карта)
10:47 Сегодня Телеграф Фото: telegram - KarabakhRecords

Всего за месяц Азербайджану удалось отвоевать большую часть потерянной в 90-х территории. Таким образом 10 ноября в сети появилась карта с новыми границами территорий Карабаха.

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский в своем Твиттере.

"По новому договору российские миротворцы вводятся в Карабах на 5 лет. И если Баку попросит - мирно уйдут. Но практика показывает, что если россияне куда-то зашли, выгнать их потом бывает невозможно. В этом случае все будет зависеть от того, кто будет править РФ через 5 лет", - отметил он.

Карта новых границ на территории Нагорного Карабаха на последующие 5 лет - (Обозначены синей линией).

карта

Стоит напомнить, что 10 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о подписании заявления с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом РФ Владимиром Путиным. 

Затем согласие премьер-министра Армении Никола Пашиняна на окончание войны за Нагорный Карабах не понравилось многим армянам. 

Читайте также в материале "Телеграф": Президент России Владимир Путин прокомментировал окончание боевых действий за Нагорный Карабах. 

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Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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