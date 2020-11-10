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Сегодня исторический день: последние новости и карта в Карабахе на 10 ноября

Сегодня исторический день: последние новости и карта в Карабахе на 10 ноября
07:23 Сегодня Телеграф Фото: telegram - KarabakhRecords

По состоянию на 10 ноября в Нагорном Карабахе наконец прекратятся военные действия, поскольку Азербайджан победил в этом конфликте.

Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем Твиттере. 

"Это заявление имеет историческое значение. Это заявление означает капитуляцию Армении", - отметил он.

По его словам, эта победа прекращает оккупацию, которая длилась многие годы.

В то же время министр обороны Турции Хулуси Акар поддержал Азербайджан.

Интересно, что тем временем премьер министр Армении Никол Пашинян, по предварительным данным, сейчас уже находится в Сочи, сообщают армянские Телеграм каналы.

Карта Нагорного Карабаха на 9 ноября:

 карта

Нагорный Карабах 10 ноября:

Напомним, 10 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян неожиданно заявил о подписании заявления совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом РФ Владимиром Путиным. 

После чего согласие премьер-министра Армении Никола Пашиняна на окончание войны за Нагорный Карабах не понравилось многим армянам. 

Читайте также в материале "Телеграф": Почему РФ отправила в Нагорный Карабах "миротворческий контингент".

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Все по теме:

Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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