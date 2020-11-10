Сегодня исторический день: последние новости и карта в Карабахе на 10 ноября

По состоянию на 10 ноября в Нагорном Карабахе наконец прекратятся военные действия, поскольку Азербайджан победил в этом конфликте.

Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем Твиттере.

"Это заявление имеет историческое значение. Это заявление означает капитуляцию Армении", - отметил он.

По его словам, эта победа прекращает оккупацию, которая длилась многие годы.

Это заявление имеет историческое значение. Это заявление означает капитуляцию Армении. Это заявление прекращает оккупацию, длившуюся долгие годы. Это заявление -наша Славная Победа! — Ilham Aliyev (@presidentaz) November 10, 2020

Сегодня исторический день. Прекращается армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. — Ilham Aliyev (@presidentaz) November 10, 2020

Достигнутые нами победы заставили, чтобы армянская сторона возвратила Агдам, Лачин и Кельбаджар политическим путем. — Ilham Aliyev (@presidentaz) November 10, 2020

В то же время министр обороны Турции Хулуси Акар поддержал Азербайджан.

Интересно, что тем временем премьер министр Армении Никол Пашинян, по предварительным данным, сейчас уже находится в Сочи, сообщают армянские Телеграм каналы.

Карта Нагорного Карабаха на 9 ноября:

Нагорный Карабах 10 ноября:

Напомним, 10 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян неожиданно заявил о подписании заявления совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом РФ Владимиром Путиным.

После чего согласие премьер-министра Армении Никола Пашиняна на окончание войны за Нагорный Карабах не понравилось многим армянам.

Читайте также в материале "Телеграф": Почему РФ отправила в Нагорный Карабах "миротворческий контингент".