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Путин уже отправил своих "миротворцев" в Карабах: появилось видео

Путин уже отправил своих "миротворцев" в Карабах: появилось видео
Обновлено 02:03 Сегодня Телеграф

Не успел премьер-министр Армении Никол Пашинян согласиться на капитуляцию, как Россия уже отправила в Нагорный Карабах свой "миротворческий контингент".

Соответствующее видео опубликовало агентство "РИА Новости".

Факт столь скорой отправки миротворцев не может не удивлять, поскольку с момент официального обнародования заявления Пашиняна, Алиева и Путина не прошло и двух часов.

Тем временем в Армении начались протесты. Не все жители Еревана согласны с решением премьера Пашиняна. В здании правительства под крики "предатель" устроили настоящий погром, крушили мебель и выбивали стекла.

Объявлено о завершении войны в Нагорном Карабахе: что подписали Путин, Пашинян и Алиев

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Все по теме:

Россия, Нагорный Карабах, Азербайджан, Миротворцы, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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