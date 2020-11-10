Путин уже отправил своих "миротворцев" в Карабах: появилось видео

Не успел премьер-министр Армении Никол Пашинян согласиться на капитуляцию, как Россия уже отправила в Нагорный Карабах свой "миротворческий контингент".

Соответствующее видео опубликовало агентство "РИА Новости".

Факт столь скорой отправки миротворцев не может не удивлять, поскольку с момент официального обнародования заявления Пашиняна, Алиева и Путина не прошло и двух часов.

Тем временем в Армении начались протесты. Не все жители Еревана согласны с решением премьера Пашиняна. В здании правительства под крики "предатель" устроили настоящий погром, крушили мебель и выбивали стекла.