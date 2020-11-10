Капитуляция Пашиняна вызвала протесты в Ереване: в здании правительства устроили погром

Согласие премьер-министра Армении Никола Пашиняна на окончание войны за Нагорный Карабах не понравилось многим армянам. Согласно совместному заявлению лидеров Армении, Азербайджана и России, стороны останавливают боевые действия и фактически это является признание поражения Еревана.

Протестующие в центре Еревана ворвались в здание правительства.

Стороны согласились, что война в Карабахе заканчивается, однако теперь Армения должна передать под контроль Азербайджана еще ряд территорий, кроме тех, которые Баку взял под контроль за последние два месяца.

При этом, на территории Карабаха разместят российских миротворцев. Фактически, Россия размещает войска на территории еще и Азербайджана. Никол Пашинян назвал решение крайне болезненным, но уточнил, что с военной точки зрения это сейчас лучший исход.