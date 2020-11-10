Путин разместит в Карабахе российских миротворцев

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал окончание боевых действий за Нагорный Карабах. Как известно, в ночь на 10 ноября премьер Армении Никол Пашинян фактически подписал акт о капитуляции. Было обнародовано совместное заявление Путина, Пашиняна и Алиева.

В Кремле подтвердили подлинность заявления. При этом сам Путин отметил, что в Карабах отправят российских миротворцев.

В пунктах 3 и 4 совместного заявления говорится о российских миротворцах:

3. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

4. Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.

Президент Россси уточнил, что военные Армении и Азербайджана остановятся на текущих позициях.

"Телеграф" сообщал, что за последние полтора месяца Азербайджан при поддержке Турции совершил мощный прорыв и взял под контроль сразу несколько районов в Нагорном Карабахе, которые юридически являлись азербайджанской территорией, но фактически контролировались Ереваном.