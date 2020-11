Азербайджан заявил о взятии под контроль Шуши: видео и карта боев в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что город Шуша перешел под контроль азербайджанской армии.

Об этом он сообщил в обращении к нации.

"С огромным чувством гордости я заявляю, что город Шуша освобожден от армянской оккупации. Шуша наша! Карабах наш!" - сказал он в обращении к азербайджанскому народу.

Кроме того он отметил, что Шуша была освобождена не в результате переговоров, а путем освободительной войны.

Операцию освобождения Шуши показали на видео:

They are firing towards the city. Which implies the control of AZ inside the city. https://t.co/k6c4vQmp4j

39.7700000, 46.7469444 pic.twitter.com/dV9yNuV3lG

